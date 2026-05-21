Cristiano Ronaldo erzielte fünf Tore und gewann den Saisonstreititel bei Al Nassr im Finale gegen Damac FC, um den Titel der Saudi Pro League zu gewinnen.

Cristiano Ronaldo wechselt zu Saudi-Arabien und besiegt es mit dem saudischen Klub Al-Nassr , den Titel der Saison zu gewinnen. Er erzielt hierbei zweimal und erzielt selbst fünf Tore .

Auch Sadio Mané und Kingsley Coman erzielt Tore dazu. Ronaldo ist damit der drittbeste Torschütze der Saison und darf diese Meisterschaft als den ersten Titel bei Al-Nassr feiern, nachdem er zuvor mit Real, Juve und Man United überhaupt kein Ligatitel gewonnen hatte. Ronaldo steht weiterhin mit Al-Nassr bis 2027 unter Vertrag und wird danach an die USA, Kanada und Mexiko reisen, um den WM-Titel zu erringen.

Diese Saison umfasste er bereits 226 Länderspiele und durfte weitere Tore erzielen, wobei er mittlerweile 143 Tore hat. Es ist unglaublich, dass Ronaldo bereits fünfmaliger Weltfußballer ist, und wie wichtig und emotional этот Titel ist, den er mit diesem Triumph belohnt





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