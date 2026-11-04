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Cristiano Ronaldo ignoriert Kritik von Erik ten Hag

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Cristiano Ronaldo ignoriert Kritik von Erik ten Hag
Cristiano Ronaldo · Erik Ten Hag · Piers Morgan
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Cristiano Ronaldo reagiert gelassen auf Kritik seines Ex-Trainers Erik ten Hag. Piers Morgan unterstützt den Star und kritisiert die Behandlung bei Manchester United.

Cristiano Ronaldo zeigt sich unbeeindruckt von den jüngsten Äußerungen seines ehemaligen Trainers Erik ten Hag. Der portugiesische Fußballstar hat seine Position klar bezogen und erklärt, dass der Niederländer für ihn keine Relevanz mehr besitzt.

Ronaldos klare Reaktion auf Ten-Hag-Kritik

Der britische Moderator Piers Morgan hat direkt mit dem vierzigjährigen Superstar gesprochen. In seiner Sendung Football Uncensored berichtete er von diesem Gespräch. Ronaldo nannte seinen früheren Coach bei Manchester United nicht der Rede wert. Diese Antwort zeigt die deutliche Distanzierung des Stars von seiner Vergangenheit im englischen Verein.

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Differierende Meinungen zur Spielerleistung

Erik ten Hag hatte in einer früheren Aussage gemischte Gefühle geäußert. Er räumte ein, dass Ronaldo zu den besten Spielern der Welt gehöre. Gleichzeitig zweifelte er an der Leistungsfähigkeit in den letzten sieben oder acht Jahren. Ab Juventus sei das erwartete Niveau nicht mehr erreicht worden. Ten Hag zog diese Schlussfolgerung nachdrücklich.

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Morgan verteidigt Ronaldo gegen die Kritik

Piers Morgan widersprach der Einschätzung von Ten Hag entschieden. Er verwies auf die komplette Saison 2021 bis 2022 in Manchester. In dieser Zeit erzielte Ronaldo achtzehn Tore in der Premier League. Dazu kamen sechs Treffer in der Champions League. Morgan betonte, dass Manchester United einen solchen Torjäger dringend benötigen könnte.

Fortsetzung der Konflikte mit Jorge Jesus

Die Spannungen zwischen Ronaldo und seinem Umfeld halten an. Morgan kritisierte die respektlose Behandlung durch den Trainer wie Dreck. Ähnliche Versuche sieht er nun beim portugiesischen Nationaltrainer Jorge Jesus. Das Verhältnis zwischen Ronaldo und Ten Hag war bereits während ihrer gemeinsamen Zeit zerrüttet. Ronaldo sprach damals von fehlendem Respekt und Verrat durch den Verein.

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