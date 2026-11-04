Cristiano Ronaldo ignoriert Kritik von Erik ten Hag an Manchester United

Erik ten Hag bezweifelte Cristiano Ronaldos Leistung. CR7 reagiert dismissiv und Piers Morgan verteidigt den Stürmer mit statistischen Fakten.

Cristiano Ronaldo hat die jüngsten öffentlichen Äußerungen seines ehemaligen Trainers Erik ten Hag mit deutlicher Desinteressen abgetan. Der vierzigjährige portugiesische Superstar zeigte sich unbeeindruckt von der Kritik, die Ten Hag in einem britischen Interview geäußert hatte. Stattdessen charakterisierte Ronaldo seinen Ex-Trainer als jemanden, der seiner Ansicht nach keine weitere Erwähnung verdiene.

Kritik an der sportlichen Entwicklung

Erik ten Hag äußerte sich während der Sendung "Football Uncensored" kritisch zur aktuellen Form des Angreifers. Der niederländische Trainer betonte zwar, dass Ronaldo weiterhin zu den besten Spielern der Welt gehöre, relativierte diese Aussage jedoch massiv. Er führte aus, dass der Stürmer in den letzten sieben oder acht Jahren nicht mehr die Leistungen erbracht habe, die von ihm erwartet würden. Nach Ansicht von Ten Hag sei die Hochphase des Portugiesen bereits vor seinem Wechsel zu Juventus beendet gewesen.

Also read Gute Zeiten, schlechte Zeiten Spoiler: Toni entscheidet sich gegen Erik

Ronaldos direkte Reaktion auf die Vorwürfe

Der britische Journalist Piers Morgan gab an, persönlich bei Cristiano Ronaldo nachgefragt zu haben, wie er auf diese Einschätzung reagiere. Die Antwort fiel extrem knapp und entkräftend aus. Ronaldo bezeichnete Erik ten Hag explizit als nicht der Rede wert. Diese kurze Stellungnahme signalisiert klar, dass der aktuelle Vertragsspieler bei Al-Nassr die historischen Differenzen und die jüngste Kritik nicht weiter im Fokus behalten möchte.

Piers Morgan unterstützt die Argumentation

Piers Morgan positionierte sich in der Diskussion eindeutig auf die Seite des Portugiesen. Der Moderator verwies dabei auf die beeindruckende Torbilanz Ronaldos in dessen letzter vollständiger Saison bei Manchester United. In der Premier League erzielte der Angreifer damals achtzehn Treffer, hinzu kamen sechs weitere Tore in der Champions League. Angesichts der gegenwärtigen sportlichen Schwierigkeiten des englischen Klubs argumentierte Morgan, dass ein Spieler mit dieser Ausbeute dringend benötigt würde.

Advertisement

Morgan vertrat zudem die Auffassung, dass Ronaldo dem Verein noch zwei bis drei Jahre lang dienen und zahlreiche Tore erzielen könnte. Er warf Ten Hag vor, den Star unwürdig behandelt und ihn respektlos wie Dreck behandelt zu haben. Diese Haltung spiegelt die öffentliche Erklärung wider, die Ronaldo zuvor gegenüber Morgan abgegeben hatte, in der er ausdrückten Respektlosigkeit seitens des Niederländers beklagte.

Historischer Kontext und aktuelle Situation

Die Beziehung zwischen Cristiano Ronaldo und Erik ten Hag war bereits während ihrer gemeinsamen Zeit bei Manchester United stark belastet. Das Verhältnis eskalierte öffentlich, was schließlich zur Auflösung des Vertrags im November 2022 führte. Ronaldo fühlte sich vom Verein verraten und sah seine Karriere dort durch die Behandlung durch den Trainer behindert. Seit diesem Bruch steht der vierzigjährige Angreifer fest unter Vertrag bei Al-Nassr in Saudi-Arabien und spielt dort weiter professionell Fußball.