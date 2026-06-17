Cristiano Ronaldo ist nicht der Unterschiedsspieler - Müller erklärt die Rolle von Ronaldo

Der Weltmeister von 2014, Philipp Lahm, erklärt in einem Interview, warum die Rolle von Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick erscheint.

Müllers Kompliment an Lennart Karl : Cristiano Ronaldo ist nicht der Unterschiedsspieler. Der Weltmeister von 2014 erklärt in einem Interview mit Moderatorin Laura Wontorra, warum die Rolle von Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick erscheint.

Müller zog überraschend eine Parallele zwischen Ronaldo und dem jungen Lennart Karl. Der Weltmeister von 2014 erläuterte, dass beide nicht die Hauptverantwortung für den Erfolg ihrer Mannschaft tragen müssen. Stattdessen können sie ihre Stärken einbringen, ohne dass alles von ihnen allein abhängt. Müller hob auch die Qualität im portugiesischen Kader hervor und nannte Spieler wie Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha und João Neves.

Besonders beeindruckt zeigte sich der frühere Nationalspieler von der Qualität des portugiesischen Mittelfelds, das er als sehr beeindruckend bezeichnet hat. Müller glaubt, dass Portugal bei der Weltmeisterschaft sehr weit kommen kann





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