Cristiano Ronaldo Jr. im U17-Kader Portugals und möglicher Einsatz gegen Vater

Cristiano Ronaldo Jr. wurde erstmals für die portugiesische U17 nominiert. Seine Eltern könnten im November erstmals im Nationalteam aufeinandertreffen.

Die portugiesische U17-Nationalmannschaft hat einen bedeutenden Namenszuwachs erhalten. Trainer Filipe Ramos berief den sechzehnjährigen Angreifer Cristiano Ronaldo Jr. erstmals in den Kader. Der Offensivspieler aus der Jugendakademie von Al-Nassr erhielt die Einladung für die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele.

U17-Nomierung und Spielplan in Oeiras

Der in den Medien auch als "Cristianinho" bekannte Stürmer gehörte bereits zuvor zu den Nachwuchsrekruten. Er lief bisher für die U15 und die U16 Portugals auf. Sein Debüt in der U15 gab er im Mai 2025. Seitdem bestritt er insgesamt dreizehn Länderspiele für die Nachwuchsauswahlen. Dabei erzielte er fünf Tore für das Land.

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Zwei Treffer gelangen ihm in vier Einsätzen auf der U15-Ebene. Für die U16 stand er in neun Partien auf dem Platz und traf dreimal. Die neue Herausforderung ist jetzt die U17. Mit dieser Auswahl tritt Portugal in Portugal an, um sich für die nächste Runde der Meisterschaft zu qualifizieren. Alle drei Begegnungen finden im Hauptquartier des portugiesischen Verbandes statt.

Der Veranstaltungsort ist die Cidade do Futebol in Oeiras. Die ersten Partien finden am elften November gegen Andorra statt. Am vierzehnten November trifft die Auswahl auf Bulgarien. Den Abschluss des Turniers bildet am siebzehnten November der Kampf gegen Serbien.

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Mögliche Begegnung mit Vater Cristiano Ronaldo

Ein besonders bemerkenswertes Szenario zeichnet sich für den November ab. Cristiano Ronaldo Jr. könnte seinen berühmten Vater im Camp des Nationalteams treffen. Dies setzt voraus, dass der Vater für die Nations-League-Partien nominiert wird. Diese Spiele gegen Dänemark und Wales stehen kurz bevor.

Der Kader der A-Nationalmannschaft soll am Freitag offiziell bekanntgegeben werden. Die aktuelle Situation rund um den Vater ist dabei von Interesse. Zuletzt war er wegen seiner Flucht aus dem Nationalteam bei der vergangenen Länderspielpause gesperrt worden. Diese Sperre ist inzwischen abgelaufen. Jetzt steht eine Rückkehr ins Team möglich.

Statistische Entwicklung und Rekorde

Der sechzehnjährige Spieler steht bereits in der Kritik und im Fokus der Öffentlichkeit. Vergleiche mit seinem Vater sind bei jedem seiner Auftritte unvermeidbar. Cristiano Ronaldo gewann den Ballon d'Or fünf Mal. Diese Trophäe gilt als eine der höchsten Auszeichnungen im Fußball.

Der Vater sorgt weiterhin für Schlagzeilen auf internationaler Ebene. Für den Verein Al-Nassr erzielte er zuletzt einen Hattrick. Seine persönliche Torsammlung auf dem Karriererekonto wuchs dadurch weiter an. Er steht nun bei insgesamt neunhundertfünfundachtzig Toren.

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Damit rückt die magische Marke von tausend Treffern für ihn immer näher. Ob Vater und Sohn noch gemeinsam in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen, bleibt aktuell Spekulation. Die Karriere des Vaters neigt sich ihrem Ende zu, doch das Datum ist noch offen.

Zukünftige Perspektiven und Medieninteresse

Es wird berichtet, dass ein gemeinsames Aufeinandertreffen im Profi- oder Juniorenkontext als größter Traum gilt. Diese Idee bewegt die Fans und die Medien. Die Familie zeigt sich oft gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zuletzt posierten Cristiano Ronaldo, seine Partnerin Georgina Rodriguez, seine Schwester Elma Aveiro und sein Sohn Cristiano Ronaldo Jr. gemeinsam.

Diese Gruppe wurde bei der Verleihung der Fifa-Auszeichnungen "The Best" fotografiert. Die Zeremonie fand am neunten Januar 2017 in Zürich statt. Solche Momente prägen das öffentliche Bild der Familie. Das Interesse an der sportlichen Entwicklung des Sohnes bleibt hoch. Die EM-Qualifikation bietet eine neue Bühne für die weitere Entwicklung.