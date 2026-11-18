Cristiano Ronaldo zeigt in Videos die M-Geste. Die Spekulationen deuten auf das Ziel von 1000 Toren hin. Die aktuelle Torzahl und die Bedeutung des Zeichens.

Der Fußballstar Cristiano Ronaldo (41) hat seine weltweiten Fans seit einigen Tagen vor ein großes Rätsel gestellt. Bei mehreren Video-Posts und Fotos seines aktuellen Klubs Al-Nassr formte die Torjäger-Ikone mit den Fingern der rechten Hand den Buchstaben M. Dieses Zeichen ist vielen Fans, insbesondere in Deutschland, seit Jahren von Jamal Musiala (23) bekannt, der es regelmäßig nach seinen eigenen Toren zeigt. Während die Bedeutung hinter Musiala s Geste klar ist, wurde die Pose von CR7 bisher nie offiziell erklärt.

Romantisches M für 1000 Tore

Die aktuell am weitesten verbreitete Theorie besagt, dass das M für die angestrebte Marke von 1000 Karriere-Toren steht. In der römischen Zahlschrift repräsentiert der Buchstabe M exakt die Zahl 1000. Zusätzlich passt das Symbol zur portugiesischen Muttersprache des Starstürmers, da das Wort für Tausend dort "Mil" lautet. Beide Erklärungen liefern eine plausible Begründung für das geheimnisvolle Zeichen, das Ronaldo bewusst einsetzt.

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Die Spekulationen in den sozialen Medien sind intensiv, da CR7 noch nie bestätigt hat, wieso er seit Kurzem regelmäßig diese Geste zeigt. Der Portugiese scheint die internationale Diskussion über seine Bedeutung sehr zu genießen. Er postete erst am Montag ein Video auf seinem Instagram-Account, in dem er die Pose wiederholt. Dort fragte er seine 681 Millionen Follower direkt: "Habt ihr es schon herausgefunden?"

Kein direkter Bezug zu Jamal Musiala

Trotz der offensichtlichen Ähnlichkeit mit der Geste von Jamal Musiala (23) gilt als sicher, dass kein direkter Bezug zwischen den beiden Akteuren besteht. Obwohl beide seit vielen Jahren auf höchstem Niveau spielen, standen sie noch nie gleichzeitig bei einem Pflichtspiel auf dem Platz. Auch sonst ist über eine besondere Verbindung oder Freundschaft zwischen Cristiano Ronaldo und Jamal Musiala nichts bekannt.

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Unter den Kommentaren zu den Posts von CR7 gab es zwar einige Nutzer, die witzelten oder vermuteten, Ronaldo imitiere den Bayern-Star. Diese Annahmen werden jedoch durch die historische Distanz der Spieler widerlegt. Die Geste ist somit eindeutig als eigenständiges Statement des Portugiesen zu werten und nicht als Hommage an einen anderen Spieler.

Aktueller Stand der Torjägerkarriere

Cristiano Ronaldo steht aktuell bei insgesamt 985 Treffern für seine Klubs und die portugiesische Nationalelf. Diese Bilanz umfasst Tore für Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin und seinen aktuellen Verein Al-Nassr. Aus der portugiesischen Nationalmannschaft ist er in der Zwischenzeit zurückgetreten. Ihm fehlen noch genau 15 Tore bis zur magischen Marke von 1000 Toren.

Es bleibt abzuwarten, ob der fünfmalige Weltfußballer die Bedeutung seiner Geste bestätigt, sobald er den Meilenstein erreicht. Derzeit haben 8,7 Millionen User den entsprechenden Instagram-Beitrag mit einem Like versehen. Das Engagement der Community zeigt, wie stark Cristiano Ronaldo auch in der digitalen Welt seine Follower fesseln kann.