Cristiano Ronaldo: Rekordjäger und Teamplayer bei der WM 2026

Mit 41 Jahren ist Cristiano Ronaldo der viertälteste WM-Spieler und nimmt zum sechsten Mal teil. Doch seine Rolle im portugiesischen Team hat sich gewandelt: Vom Selbstdarsteller zum Teamplayer. Junge Stars wie Vitinha und João Neves prägen das Spiel, während Ronaldo auf dem Weg zu 1000 Karrieretoren ist.

Cristiano Ronaldo schreibt auch mit 41 Jahren Geschichte. Bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist der portugiesische Superstar der viertälteste Spieler, der je bei einer WM auf dem Platz stand.

Nur Kameruns Roger Milla (42), Kolumbiens Faryd Mondragon (43) und Ägyptens Essam El Hadary (45) waren bei ihrem Einsatz älter. Für Ronaldo ist es bereits die sechste WM-Teilnahme nach 2006, 2010, 2014, 2018 und 2022 - ein Rekord, der seine außergewöhnliche Langlebigkeit im Profifußball unterstreicht. Doch der Rekordjäger aus Madeira ist nicht mehr der alleinige Fixpunkt der portugiesischen Nationalmannschaft.

Das Team um Trainer Roberto Martínez hat sich weiterentwickelt und präsentiert sich nun als eingeschworene Einheit, in der auch junge Stars glänzen. Spieler wie Vitinha (26) und João Neves (21) sind längst zu Superstars gereift. Beide sind Taktgeber bei Paris St.-Germain und haben mit einem Marktwert von je rund 140 Millionen Euro den Wert von Ronaldo zu dessen besten Zeiten übertroffen. Hinzu kommt Bruno Fernandes (31), der frisch zum besten Spieler der Premier League gewählt wurde und das Mittelfeld dirigiert.

Diese Entwicklung hat Ronaldos Rolle im Team grundlegend verändert. War er früher als Selbstdarsteller bekannt, der den Mannschaftserfolg gelegentlich gefährdete, so ist er heute ein umsichtiger Teamplayer. Der 41-Jährige spielt längst nicht mehr jede Minute durch; oft wird er nach 60 Minuten ausgewechselt, um frische Kräfte für die jüngeren Kollegen zu schaffen. Diese Wandlung ist auch der Presse nicht verborgen geblieben.

João Pimpim, der seit 2003 für die Zeitung A Bola die Nationalelf begleitet und auch in den USA vor Ort ist, betont: Er ist ein Teamplayer geworden. Ronaldo fehlen nur noch 27 Tore zu den erträumten 1000 Karrieretoren - eine Marke, die er mit einer weiteren Saison in Saudi-Arabien erreichen könnte. Dieses Ziel hat ihn entspannter gemacht, was wiederum dem Team bei seiner Entwicklung hilft.

Portugal gilt als einer der Topfavoriten auf den Titel, nicht zuletzt wegen der Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Dynamik. Ronaldo mag nicht mehr der unumstrittene Star sein, aber er ist der ruhende Pol, der die jungen Wilden führt und ihnen den Rücken stärkt. Die WM 2026 könnte sein letztes großes Turnier werden - und vielleicht das erfolgreichste seiner Karriere





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Cristiano Ronaldo WM 2026 Portugal Rekord Teamplayer

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