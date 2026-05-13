Das Torwart-Versehen von Al Nassr hinterfragt Cristiano Ronaldo's Traum von einem historischen Sieg in der Saudi Pro League und vertieft eine emotionale Achterbahnfahrt für die Fans und Straße.

Es fehlten nur wenige Sekunden bis zu einem historischen Triumph. Für Cristiano Ronaldo (41) und seinen Verein Al Nassr stand kurz vor dem ersehnten ersten großen Titel in der Saudi Pro League .

Doch ein ungläubiger Fehler des Torwarts verwirrte diefanatischen Anhänger in Riyad. Am Dienstagabend in der Landeshauptstadt Saudi-Arabiens fand das Spitzenspiel gegen den Rivalen Al Hilal statt. Al Nassr war nur noch wenige Minuten vom Meistertitel entfernt. Bei einem 1:0-Führungstor durch Mohamed Simakan (37.

), der früher für RB Leipzig spielte, schien der ältesten Traum von Ronaldo greifbar zu werden. In der 45. Minute war die Partie eigentlich schon entschieden, als plötzlich ein Einwurf von Al Hilal für die dramatische Wende sorgte. Torhüter Bento (26) musste einen gefährlichen Flankenball im Strafraum fangen, griff jedoch daneben und die Kugel prallte ins eigene Netz. 1:1, der Meisterfeier war zunächst noch aufgeschoben.

Ronaldo, der bereits ausgewechselt war, saß regunglos auf der Bank, stolzierte auf, schüttelte den Kopf und verschwand schließlich in die Kabinen. Nach dem Spiel, in dem die Enttäuschung deutlich sichtbar war, rief der Star an sich selbst und seine Mannschaftsmitsch Painlich, der Traum sei immer noch in greifbarer Nähe. Er sagte dankbar, Köpfe hoch und dass sie nur noch eine letzte Hürde nehmen müssen.

Es wäre ein besonderer Moment für den Superstar und seine Familie, seine Verlobte Georgina Rodriguez (32) war ebenfalls im Stadion anwesend, um ihn zu unterstützen. Die Chancen auf den Titel sind nach wie vor enorm groß, weil Al Nassr mit fünf Punkten Vorsprung auf Al Hilal vor seinem letzten Saisonspiel am 21. Mai gegen den Tabellen-15. Damac FC führt. Ein Sieg oder sogar ein Unentschieden könnte den Meistertitel sichern





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