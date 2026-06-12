Cristiano Ronaldo und Portugal vor der WM: Historische Rekorde und neue Titelambitionen

Portugals Fußballnationalmannschaft reist mit Superstar Cristiano Ronaldo zur WM. Der 41-jährige Kapitän hält bereits einen historischen Rekord und hat mit einer jungen, talentierten Mannschaft große Ziele.

Cristiano Ronaldo , der portugiesische Fußballsuperstar, hat bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ein historisches Tor erzielt. Mit seinem Treffer beim 3:2-Sieg gegen Ghana wurde er zum ersten Spieler, der bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaft en mindestens ein Tor schoss.

Dieses historische Ereignis unterstrich seine außergewöhnliche Karriere und seine Fähigkeit, auch im hohen Alter von 41 Jahren auf höchstem Niveau zu glänzen. Allerdings schied Portugal damals im Viertelfinale überraschend gegen Marokko aus, was viele Fans dazu veranlasste, über das Ende einer Ära zu spekulieren. Dennoch ist Ronaldo weiterhin ein zentraler Bestandteil der portugiesischen Nationalmannschaft. Vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft reiste das Team von Lissabon in die USA, genauer gesagt nach Palm Beach in Florida, um sich auf das Turnier vorzubereiten.

Der 41-jährige Stürmer, der aktuell für den saudischen Club Al-Nassr spielt, betonte seine gute körperliche Verfassung und motivationsgerademacht. In den letzten Testspielen gegen Chile und Nigeria, beide mit 2:1 gewonnen, stand Ronaldo jeweils in der Startelf, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente setzen. Die Mannschaft wird dennoch als einer der Titelfavoriten angesehen, was nicht zuletzt an der Qualität der jüngeren Generation liegt.

Spieler wie Nuno Mendes, Vitinha und Joao Neves von Paris Saint-Germain, Bruno Fernandes von Manchester United sowie Ruben Dias von Manchester City bilden ein starkes Gerüst um Kapitän Ronaldo. Ronaldo selbst äußerte sich optimistisch zu den Aussichten Portugals. Er hob die intensive und gute Vorbereitung hervor, mahnte aber auch die Bedeutung eines starken Starts in die Gruppenphase an. Portugal trifft in Gruppe K zunächst auf die Demokratische Republik Kongo, dann auf Usbekistan und schließlich auf Kolumbien.

Das Ziel ist klar: die Gruppe als Erster abschließen und dann Spiel für Spiel weiterziehen. Ronaldo und das Team hoffen, dass diese Generation Portugal zu vielen neuen Erfolgen führen wird, ganz ungeachtet des Alters ihres erfahrenen Kapitäns





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