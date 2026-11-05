Cristiano Ronaldo verabschiedet sich mit sofortiger Wirkung aus der portugiesischen Nationalmannschaft. Der 41-jährige Star beendet seine Karriere für die Seleção nach 23 Jahren.

Cristiano Ronaldo beendet mit sofortiger Wirkung seine langjährige Karriere für die portugiesische Nationalmannschaft. Der 41-jährige Superstar gab diese historische Entscheidung am Mittwoch offiziell über ein langes Video auf seinen sozialen Netzwerken bekannt. In seiner Ansprache betonte Ronaldo, dass ihm der Schritt nicht leichtfiel, er jedoch das Gefühl habe, dass es nun an der Zeit sei, seine Rolle und sein Vermächtnis an die nächste Generation der portugiesischen Fußballer weiterzugeben.

Historische Bilanz und offizieller Abschied

Ronaldo beendet seine Ära für die "Seleção" mit einer unübertroffenen Bilanz. In insgesamt 234 Länderspielen stand der langjährige Kapitän für Portugal auf dem Platz und erzielte dabei satte 146 Tore. Diese Zahlen untermauern seinen Status als einer der effektivsten Torschützen der internationalen Fußballgeschichte. Mit diesem Schritt beendet er eine Zusammenarbeit, die bereits im Jahr 2003 mit seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft begann und nun nach 23 Jahren ihr endgültiges Kapitel erreicht.

Also read Cristiano Ronaldo beendet Karriere bei der portugiesischen Nationalmannschaft

Gründe für den plötzlichen Ausstieg

Dieser Schritt erfolgt unmittelbar nach der letzten Länderspielphase im September, die von kontroversen Diskussionen geprägt war. In diesem Zeitraum sorgte Rolas Rolle auf der Ersatzbank, insbesondere im Spiel gegen Norwegen, für mediale Aufmerksamkeit. Zuvor hatte Ronaldo noch im Oktober versichert, dass er weiterhin der Nationalmannschaft zur Verfügung stehe und im vorläufigen Aufgebot für die kommenden Spiele stand. Die Entscheidung, sich jetzt zurückzuziehen, wurde offenbar in der Rückschau auf diese Situation getroffen, um den Übergang an jüngere Spieler zu ermöglichen.

Romantische Abschiedsbotschaft an die Fans

Der Portugiese richtete sich in seinem Video direkt an seine Fans und schrieb: "Liebe Portugiesen, der Tag ist gekommen, das Trikot mit der Nummer sieben unserer gemeinsamen Nationalmannschaft weiterzugeben." Er führte aus, dass er das Trikot niemals als alleiniges Eigentum empfunden habe, sondern vielmehr als ein Privileg und eine Verantwortung betrachtet habe. "Das ist keine leichte Entscheidung, denn manche Entscheidungen trifft man nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen", fügte der Star hinzu, der betonte: "Portugal wird immer ein Teil von mir sein!"

Advertisement

Titel und sportlicher Höhepunkt

Während seiner Karriere feierte Ronaldo mit der Nationalmannschaft die größten Erfolge für das Land. Dazu gehört eindeutig der Gewinn der Europameisterschaft im Jahr 2016. Zudem sicherte sich das Team unter seiner Führung die Nations-League-Titel in den Jahren 2019 und 2025. Diese Titelkämpfe markieren die sportlichen Höhepunkte seiner internationalen Laufbahn und festigen seinen Ruf als einer der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte des portugiesischen Fußballs.

Letzter Einsatz und zukünftige Perspektive

Sein letzter Einsatz für Portugal fand am 24. September gegen Wales statt. Bei diesem Spiel, das mit einem 1:0-Sieg endete, wurde Ronaldo in der 67. Minute ausgewechselt. Dieser Moment markiert das Ende der Ära des größten portugiesischen Fußballers aller Zeiten. Obwohl er kurz vor den nächsten Spielen noch als verfügbar galt, wird er ab sofort nicht mehr Teil des Kaders sein, was den Übergang an die neue Generation der Spieler einleitet.