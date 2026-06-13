Critical Reactions and Theft on the Horizon for England Team Ahead of World Cup

The anticipated reactions came swiftly, with critical comments accumulating on the platform X. Users expressed outrage and disbelief, questioning the decision to post Harry in lingerie. Others commented on the belief that England would be humiliated and robbed. A theft was also reported on the same day, with criminals stealing a team transporter and stealing training equipment. A user even joked that Kane was also affected, as the thieves had taken his shorts.

Die erwartbaren Reaktionen kamen schnell. Auf der Plattform X sammelten sich rasch kritische Kommentare.

"Welcher Social-Media-Admin hat entschieden, Harry in Unterwäsche zu posten? ", fragt ein Nutzer. Andere kommentieren, England werde verspottet und ausgeraubt. Der Stürmer war beim Umziehen "erwischt" worden, als er sich für die offiziellen Teamaufnahmen vorbereitete.

Das Video sollte einen Blick hinter die Kulissen gewähren – und löste stattdessen eine Welle von Spott-Kommentaren aus. Foto: Getty Images via AFP Der Diebstahl am Freitag bezieht. Kriminelle hatten einen Team-Transporter gestohlen und Trainingsausrüstung entwendet. Ein User scherzte, Kane sei ebenfalls betroffen gewesen – die Diebe hätten seine Shorts mitgenommen.

Für das Shooting wechselten die Spieler von den üblichen Trainingsanzügen in repräsentative Kleidung. Schwarze Hosen, Poloshirts und Jacken bildeten das Outfit für die Auch Trainer Thomas Tuchel (52) war Teil der Aktion. Er posierte gemeinsam mit seinen Profis für die offiziellen Bilder zur Weltmeisterschaft. Die Three Lions treten in Gruppe L an und treffen dort auf Kroatien, Ghana und Panama. Das erste Spiel bestreitet England am Mittwoch





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