Die Cybersicherheitsbranche erlebt eine Rekordübernahme. CrowdStrike erwirbt Zscaler für 43,9 Milliarden US-Dollar, um KI-Agenten und Netzwerksicherheit zu stärken.

Der globale Markt für Cybersicherheit befindet sich aktuell in einer beispiellosen Phase der Konsolidierung. Als zentrales Ereignis dieser Welle kündigt CrowdStrike am Montag die Übernahme des Konkurrenten Zscaler an. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 43,9 Milliarden US-Dollar und stellt die größte Fusion in der Geschichte der Cybersicherheit sbranche dar.

Diese massive Investition wird vollständig durch eigene Aktien von CrowdStrike finanziert. Sie ist die direkte Antwort auf die dringende Frage, wer zukünftig die autonomen KI-Agenten schützen wird. Diese digitalen Assistenten greifen zunehmend eigenständig auf Unternehmenssysteme zu, um Aufgaben zu erledigen, was neue Sicherheitslücken eröffnet.

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Finanzierung und Transaktionsdetails

Inhaber von Zscaler-Aktien erhalten für jede ihrer Anteile 1,135 Aktien von CrowdStrike. Dieser Kurs beinhaltet einen Aufschlag von rund 34 Prozent gegenüber dem aktuellen Marktwert. Der gesamte Transaktionswert von 43,9 Milliarden US-Dollar liegt etwa 37 Prozent über dem Rekordwert, den Google mit 32 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von Wiz gesetzt hat.

Die finale Abwicklung und der Abschluss der Übernahme sind zwischen August 2027 und Januar 2028 geplant. Diese lange Vorbereitungszeit deutet auf die regulatorische Komplexität einer solchen Megadeal-Struktur hin. Für CrowdStrike stellt dies einen strategischen Sprung nach vorn dar, der weit über reine Größenwachstumstaktiken hinausgeht.

Strategische Lücke im SASE-Markt

CrowdStrike konzentrierte sich in seiner frühen Unternehmensgeschichte primär auf den Schutz von Laptops und Servern. Das Portfolio wurde später um Cloud-Sicherheit, Identitätsmanagement und umfassende Sicherheitsüberwachung erweitert. Eine wesentliche strategische Lücke bestand jedoch bisher im Bereich der Netzwerksicherheit.

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CrowdStrike definiert diesen spezifischen Bereich, insbesondere den sogenannten SASE-Markt, als den größten Einzelmarkt innerhalb der gesamten Cybersicherheitsbranche. Zscaler gehört hier zu den absolut führenden Anbietern. Die Infrastruktur von Zscaler positioniert sich gewissermaßen als Gatekeeper zwischen Nutzern, KI-Agenten und den Anwendungen, auf die diese zugreifen.

Täglich werden über diese Infrastruktur mehr als 750 Milliarden Transaktionen verarbeitet. Durch die Übernahme schließt CrowdStrike diese kritische Lücke sofort. Zscaler erkennt, wohin sich ein KI-Agent innerhalb des Netzwerks bewegt, während CrowdStrike überwachen kann, welche Aktionen der Agent lokal auf dem jeweiligen Endgerät ausführt.

Neue Sicherheitsrisiken durch KI

Die Grenzen der Cybersicherheit verschieben sich fundamental. Der Schutz konzentriert sich längst nicht mehr ausschließlich auf menschliche Nutzer. Unternehmen müssen heute auch Server, Dienstkonten und API-Schlüssel absichern. Bisher folgten solche technischen Systeme weitgehend festgelegten, vorhersehbaren Abläufen.

KI-Agenten ändern diese Ausgangslage grundlegend. Sie entscheiden während der Ausführung selbstständig, welche Schritte notwendig sind. Sie handeln im Auftrag eines Nutzers und greifen mit dessen Berechtigungen auf Systeme zu. Dabei können sie durch praktisch jeden gelesenen Inhalt beeinflusst werden, sei es eine Internetseite oder eine E-Mail.

All das geschieht mit Maschinengeschwindigkeit und häufig ohne unmittelbare menschliche Kontrolle. Es stellt sich die kritische Frage, ob sich nachvollziehen lässt, was ein Agent getan hat, und ob er während einer laufenden Aufgabe gestoppt werden kann. Gleichzeitig beschleunigt künstliche Intelligenz die Suche nach Sicherheitslücken erheblich.

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Marktdaten und finanzielle Auswirkungen

Daten von Palo Alto Networks, die in diesem Monat veröffentlicht wurden, zeigen drastische Entwicklungen. Die Zahl kritischer und schwerwiegender Software-Schwachstellen liegt inzwischen etwa siebenmal so hoch wie im monatlichen Durchschnitt des vergangenen Jahres. Viele der jüngsten Vorfälle wurden zwar nicht ausdrücklich als Cyberangriffe eingestuft.

Aus Sicht von Palo Alto Networks haben diese Vorfälle jedoch eine Gemeinsamkeit: Eine vorhandene Schwachstelle wurde gezielt ausgenutzt. Die KI-Sicherheitslösungen von Palo Alto Networks erreichen mittlerweile wiederkehrende Jahresumsätze (ARR) von rund 170 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg um etwa 45 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Auch CrowdStrikes Produkt zur Absicherung von KI-Agenten zeigt starkes Wachstum. Es überschritt bereits im ersten Jahr die Marke von 100 Millionen US-Dollar beim ARR. Früher wuchsen die Sicherheitsausgaben eines Unternehmens vor allem mit der Zahl seiner Mitarbeiter. Mit KI-Agenten verändert sich dieser Zusammenhang völlig.

Zukunft der Sicherheitsarchitektur

Künftig dürfte die tatsächliche Aktivität der Systeme entscheidend sein. Jeder Agent, jede Verbindung und jeder Modellaufruf muss überprüft werden. Deshalb gilt Cybersicherheit als einer der unmittelbarsten Wege, um vom zunehmenden Einsatz autonomer KI-Systeme zu profitieren.

Dabei spielt es zunächst keine entscheidende Rolle, ob die führenden KI-Entwickler ihr Wachstumstempo reduzieren. Sollten sie langsamer expandieren, wäre das ein Hinweis darauf, dass die Sicherheitsrisiken tatsächlich erheblich sind. Setzt sich der Ausbau dagegen ungebremst fort, wächst auch der Bedarf an Schutzmaßnahmen.

Während vor allem Hardwarehersteller unter dem jüngsten Ausverkauf bei KI-Aktien litten, erwiesen sich die Aktien von Cybersicherheitsunternehmen als deutlich widerstandsfähiger. Nur fünf Tage vor der Zscaler-Übernahme hatte CrowdStrike zudem angekündigt, 4,5 Milliarden US-Dollar für das Start-up Applied Compute zu bezahlen. Dieses Unternehmen entwickelt, trainiert und betreibt KI-Modelle für Geschäftskunden.