Cruise ends with deadly outbreak, but new voyages planned

The MV "Hondius" has ended its cruise after a deadly outbreak of the Hantavirus. Three passengers died and one woman is still fighting for her life. Rotterdam is the last stop before the ship is disinfected and ready for new voyages.

Es ist das Ende einer tödlichen Kreuzfahrt. Am Montag läuft die MV "Hondius" in den Hafen von Rotterdam ein. Der Hafen ist die letzte Station nach dem Hantavirus ausbruch an Bord des Kreuzfahrers.

Drei Passagiere starben, eine Frau kämpft noch immer um ihr Leben. In Rotterdam soll das Schiff desinfiziert werden – denn schon in 12 Tagen werden wieder Passagiere an Bord erwartet: The cruise must go on. Doch noch dreht sich alles um das Virus: Im Hafen von Rotterdam errichteten Helfer am Wochenende ein ganzes Quarantänedorf für die "Hondius". Hier sollen die verbliebenen 25 Crewmitglieder und 2 Ärzte isoliert werden.

Die Rumpfmannschaft hatte das Schiff nach der Evakuierung der Passagiere in Teneriffa bis nach Rotterdam gebracht. Nach Angaben des Betreibers Oceanwide Expeditions zeigt derzeit niemand Symptome. Auch derdurchgeführt werden. Die Vorbereitungen laufen bereits, die Reederei stimmt sich nach eigenen Angaben mit den Gesundheitsbehörden ab.

Wie genau die Desinfektion abläuft, wurde offiziell noch nicht veröffentlicht. Experten gehen jedoch davon aus, dass alle 80 Kabinen, Gemeinschaftsbereiche und häufig berührte Oberflächen mit speziellen Desinfektionsmitteln behandelt werden. Zusätzlich könnte UV-Licht eingesetzt werden, um mögliche Virusreste abzutöten.abzutöten. Entscheidend sei vor allem eine gründliche Reinigung aller Bereiche an Bord.

Das niederländische Institut für öffentliche Gesundheit bestätigte ebenfalls, dass die "Hondius" gereinigt und desinfiziert werden soll.plan Oceanwide Expeditions bereits neue Reisen. Auf der Website der Reederei wird die nächste Arktis-Kreuzfahrt der "Hondius" weiterhin für den 29. Mai geführt. Startpunkt soll das isländische Keflavik sein.

Ob das Schiff tatsächlich rechtzeitig wieder ablegen darf, ist aber noch offen. Die Reederei erklärte, man rechne "bis Ende dieser Woche mit Klarheit darüber, ob das Schiff wieder auslaufen kann und wie der Fahrplan aussehen wird".bekannt. Neun davon sind offiziell bestätigt, zwei weitere gelten als Verdachtsfälle. Besonders dramatisch bleibt der Fall einer französischen Passagierin





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