Crunchyroll Anime Awards in Tokio: Stars, Musiker und Fans feiern Anime

Einige der größten Stars der Welt, darunter The Weeknd und RZA, waren live vor Ort bei den 10. "Crunchyroll Anime Awards" in Tokio. Die Veranstaltung ist mittlerweile zu einem der größten Festivals für Anime geworden, mit Weltstars, Musikern und Fans aus aller Welt.

Eine der größten Städte der Welt wurde für einen Abend zum Zentrum der Popkultur. Ein riesiger Saal voller Stars in Designeranzügen und schicken Abendkleidern. Alle sitzen an kleinen Tischen, schauen gebannt auf die Bühne und warten auf den nächsten großen Gewinner.

Die Rede ist aber nicht von den Oscars oder den Grammys. Sondern von den 10.

"Crunchyroll Anime Awards" für Zeichentrick in Tokio. Wie kommt das? BILD war live vor Ort.

"Black Panther"-Star Winston Duke (39) auf dem Orange Carpet: Der "schwarzer Panther", der eben noch für den neuen "Avengers"-Film vor der Kamera stand, erschien in einem cremefarbenen Jackett. Veranstalter ist Crunchyroll, die weltweit größte Streamingplattform für japanische Animationsserien. Die Zahlen zeigen, wie groß das Phänomen inzwischen geworden ist. Laut einer aktuellen Studie schauen mehr als die Hälfte der Gen Z (ab Jahrgang 1997) und Millennials (ab 1981) seit über zehn Jahren japanische Serien.

Deutschland war bei den diesjährigen Awards übrigens eines der Länder mit den meisten Abstimmungen weltweit. The Weeknd, hier bei einem Konzert 2025 in Amerika, gehört mit über 115 Mio. (! ) monatlichen Hörern allein auf Spotify zur absoluten Weltspitze der Musiker.

Weltstar The Weeknd war nicht nur als Fan in Tokio dabei, sondern stand auch auf der Bühne, um mit dem Preis für den Anime des Jahres 2025 die wichtigste Auszeichnung des Abends zu verkünden. Er erklärte, Anime habe seinen Blick auf Musik und Filme verändert. Ohne Anime-Regisseur Shinichiro Watanabe (61) hätte es sein legendäres Mixtape "House of Balloons" nie gegeben. Der begehrte Preis ging an "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle".

Der Film gehörte im letzten Jahr sogar zu den 10 erfolgreichsten Kinofilmen weltweit! Wu-Tang-Legende RZA sagt BILD: "Ich bin seit den frühen 90ern großer Anime-Fan. Ich freue mich, dass Anime inzwischen auf einer weltweiten Bühne angekommen ist.

". Besonders faszinierend sei für ihn bis heute die Mischung aus Fantasie, Storytelling und Kreativität.

"Es gibt eine besondere Verbindung zwischen Anime und Hip-Hop. " RZA (bürgerlich Robert Fitzgerald Diggs, 56), Gründungsmitglied des legendären Wu-Tang Clan, gehörte zu den größten Stars auf dem Orange Carpet in Tokio. Er erzählte BILD, dass er es liebt, mit seinen Kindern Aniem zu schauen. Bollywood-Star Rashmika Mandanna sagt, warum Anime für viele Fans so emotional ist.

Die Schauspielerin zu BILD: "Man begleitet diese Charaktere über 400 oder 500 Folgen. Dadurch baut man eine echte Verbindung zu ihnen auf.

" BILD-Reporter Franz Ungermann traf Bollywood-Star Rashmika Mandanna (30) mehrfach in Tokio. Hier am Orange Carpet kurz vor der großen Verleihung. Vor zehn Jahren begann die Veranstaltung noch vergleichsweise klein in einer Bar. Heute reisen Weltstars, Musiker, Influencer und Fans aus allen Teilen der Erde nach Tokio, um gemeinsam Anime zu feiern





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