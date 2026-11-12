Crystal Palace entlässt Trainer Pierre Sage nach Fehlstart in die Premier League

Crystal Palace trennt sich umgehend von Pierre Sage. Nach nur viereinhalb Monaten und Tabellenletzten-Status endet das Engagement des Franzosen in London.

Der englische Fußballverband Premier League erlebt am diesigen Donnerstag einen extremen Trainerwechsel-Höhepunkt, der weit über die Grenzen Londons hinaus Beachtung findet. Bereits wenige Stunden nach der Entlassung von Michael Carrick bei Manchester United gibt auch Crystal Palace die sofortige Trennung von seinem Coach Pierre Sage bekannt. Der 47-jährige Franzose hat sein Amt beim Tabellenletzten der Liga mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Diese Doppel-Entlassung markiert einen der dunkelsten Nachmittage in der kurzen Geschichte beider Vereine und unterstreicht die immense Druckwelle, die in der höchsten englischen Spielklasse herrscht.

Pierre Sage verlässt Crystal Palace sofort

In einem offiziellen Statement des Klubs bedankt sich Crystal Palace ausdrücklich bei Pierre Sage und seinem Betreuerteam für ihren Einsatz während ihrer Zeit im Verein. Man wünscht dem französischen Trainer alles Gute für seine berufliche Zukunft. Die Entscheidung zur sofortigen Trennung ist das direkte Resultat eines katastrophalen Saisonstarts des Londoner Klubs in der aktuellen Premier-League-Saison. Seit dem Abgang von Erfolgstrainer Oliver Glasner hat sich die sportliche Situation beim Klub aus Selhurst Park deutlich verschlechtert. Sage konnte die großen Erfolge des Vorjahres nicht fortsetzen, was die Verantwortlichen zur radikalsten Maßnahme zwang.

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Statistischer Tiefpunkt und direkter Vergleich

Die Zahlen, auf die sich die Vereinsführung stützt, sind ernüchternd und lassen wenig Raum für Hoffnung auf eine kurzfristige Wende. Nach nur zwei Siegen aus zehn absolvierten Ligaspielen befindet sich Crystal Palace derzeit auf dem letzten Platz der Tabelle. Dieser sportliche Tiefpunkt steht in einem krassehr spannungsvollen Kontrast zu den historischen Leistungen unter Oliver Glasner. Der Österreicher gewann mit Palace im Jahr 2025 den FA Cup und ein Jahr später die Conference League. An diese großen Erfolge konnte Sage in seinen ersten Monaten nicht anknüpfen, was die Enttäuschung in der Fangemeinde und bei den Vereinsfunktionären weiter anwachsen ließ.

Hintergründe der Verpflichtung und Scheitern

Die Verpflichtung von Pierre Sage war im Sommer des Vorjahres als großes Projekt angekündigt worden. Der Franzose kam mit einer starken Empfehlung von der RC Lens, dem er zuvor sensationell zur Vize-Meisterschaft in der französischen Ligue 1 verholfen hatte. Der Klub aus London setzte auf seine offensive Philosophie und seine Taktik, um den Anschluss an die Spitzenteams zu finden. Doch die Erwartungen, die in die viereinhalbmonatige Ära von Sage gesetzt wurden, erfüllten sich nicht. Stattdessen rutschte man in den Abstiegskampf, was die Position des Trainers ab einem bestimmten Moment unhaltbar machte. Seine Amtszeit endete damit abrupter, als es selbst die kritischsten Beobachter zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison prognostiziert hätten.

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Kontext: Zweiter Trainerwechsel am selben Tag

Die Ankündigung der Trennung von Pierre Sage sorgte für den zweiten großen Trainerknall an diesem einen Donnerstag. Um 13.30 Uhr (deutscher Zeit) gab Palace die Änderung bekannt, wobei der Zeitpunkt nicht zufällig gewählt wurde, um mediale Aufmerksamkeit zu generieren. Bereits um 11.37 Uhr, also 113 Minuten vor der Sage-Meldung, hatte Manchester United die Trennung von Michael Carrick bekannt gegeben. Carrick steht als 45-jähriger Coach vor ähnlichen Problemen wie sein Kollege in London. Der englische Rekordmeister hat in der aktuellen Saison erst einen Sieg eingefahren und steht mit acht Punkten auf Rang 18 der Tabelle.

Auswirkungen und Ausblick für beide Vereine

Sowohl Manchester United als auch Crystal Palace befinden sich damit mitten im Abstiegskampf, was die Dringlichkeit der heutigen Entscheidungen unterstreicht. United schrieb zur Trainerentlassung, dass der Verein nach einem enttäuschenden Saisonstart zu dem äußerst schwierigen Schluss gekommen sei, dass ein Wechsel notwendig ist, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Für Crystal Palace bedeutet der Aus von Pierre Sage nun eine komplette Neuausrichtung. Die Frage, wer das Ruder übernehmen wird, um die sofortige Rettung vor dem Abstieg zu sichern, bleibt offen. Die Verantwortlichen müssen schnell handeln, da die Pausen im Spielplan der Premier League keine langen Einarbeitungsphasen für neue Coaches zulassen. Die Fans und die Medien erwarten nun eine rasche und passende Lösung, um die sportliche Talsohle zu verlassen.