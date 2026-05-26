Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: Conference League Finale live und gratis im TV

Crystal Palace und Rayo Vallecano stehen vor dem größten Spiel ihrer Vereinsgeschichte: Im Finale der Conference League am Mittwoch geht es um den ersten europäischen Titel überhaupt. In Leipzig treffen zwei Teams aufeinander, die sich mit starken Auftritten bis ins Endspiel gespielt haben. Crystal Palace reist mit viel Selbstvertrauen an. Die Londoner setzten sich auf dem Weg ins Finale unter anderem gegen Shakhtar Donetsk und AC Florenz durch. Zudem haben die Eagles mit Ismaïla Sarr (28) den mit neun Toren erfolgreichsten Torschützen des Wettbewerbs in ihren Reihen. Rayo Vallecano warf unter anderem Strasbourg und AEK Athen aus dem Wettbewerb und steht erstmals überhaupt in einem internationalen Finale. Conference League: So sehen Sie das Finale zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano live und gratis im TV Das Endspiel der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano überträgt der Sender Nitro live im Free-TV. Somit kann jeder kostenfrei und ohne Abo dabei sein! Allerdings nur über den TV. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, ehe um 21 Uhr der Anpfiff ertönt. Wer die Partie nur im Stream verfolgen kann, ist auf den k

Crystal Palace und Rayo Vallecano stehen vor dem größten Spiel ihrer Vereinsgeschichte: Im Final e der Conference League am Mittwoch geht es um den ersten europäischen Titel überhaupt.

In Leipzig treffen zwei Teams aufeinander, die sich mit starken Auftritten bis ins Endspiel gespielt haben. Crystal Palace reist mit viel Selbstvertrauen an. Die Londoner setzten sich auf dem Weg ins Finale unter anderem gegen Shakhtar Donetsk und AC Florenz durch.

Zudem haben die Eagles mit Ismaïla Sarr (28) den mit neun Toren erfolgreichsten Torschützen des Wettbewerbs in ihren Reihen. Rayo Vallecano warf unter anderem Strasbourg und AEK Athen aus dem Wettbewerb und steht erstmals überhaupt in einem internationalen Finale. Conference League: So sehen Sie das Finale zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano live und gratis im TV Das Endspiel der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano überträgt der Sender Nitro live im Free-TV.

Somit kann jeder kostenfrei und ohne Abo dabei sein! Allerdings nur über den TV. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, ehe um 21 Uhr der Anpfiff ertönt. Wer die Partie nur im Stream verfolgen kann, ist auf den





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