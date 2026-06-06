CSD Dresden: Feiern und Protest trotz Behördenstreit

Trotz wochenlangem Rechtsstreit mit dem Freistaat Sachsen feierten Zehntausende in Dresden beim CSD für Vielfalt und Akzeptanz. Die Veranstaltung stand kurz vor der Absage, weil das Straßenfest nicht als politische Versammlung anerkannt wurde.

Die diesjährige Christopher Street Day ( CSD ) in Dresden war geprägt von einer einzigartigen Mischung aus Euphorie und bitterem Beigeschmack. Nach wochenlangem Gerichtsstreit mit dem Freistaat Sachsen demonstrierten, feierten und tanzten am Wochenende Zehntausende Menschen für Vielfalt und Akzeptanz .

Doch bevor das dreitägige Straßenfest und die Parade überhaupt stattfinden konnten, stand die gesamte Veranstaltung buchstäblich auf der Kippe. Der Streit entzündete sich an der Frage, ob das CSD-Straßenfest als politische Versammlung gilt oder lediglich als öffentliches Fest mit kulturellen Elementen. Das sächsische Innenministerium unter Armin Schuster (CDU) vertrat die Ansicht, dass das Fest überwiegend der Unterhaltung diene und daher nicht als politische Versammlung im Sinne des Grundgesetzes eingestuft werden könne. Nur der Umzug selbst sollte noch als Demo gelten.

Diese Entscheidung sorgte für Empörung in der queeren Community und darüber hinaus. Die Begründung der Behörden stieß auf Unverständnis und Spott. Laut CSD-Verein wurde unter anderem angeführt, dass eine Besucherin das Fest während des Verzehrs ihrer Bratwurst als schön beschrieben habe - ein Argument, das von vielen als absurd und realitätsfern kritisiert wurde. Ronald Zenker vom CSD betonte: 'Pride beginnt mit Protest, mit Sichtbarkeit und mit dem Einsatz für gleiche Rechte und gesellschaftliche Teilhabe.

' Gerade in Zeiten, in denen Anfeindungen gegen queere Menschen wieder zunehmen, sei ein solcher Ort für eine offene Gesellschaft unerlässlich. Die Dresdnerinnen und Dresdner ließen sich jedoch nicht entmutigen. Sie strömten in Scharen zu den Feierlichkeiten, die Teilnehmerzahl übertraf alle Erwartungen. Bunte Wagen, schrille Kostüme und laute Musik verwandelten die Innenstadt in ein Meer aus Regenbogenfarben.

Prominente Unterstützer wie RTL-Star Lars Steinhöfel und Schauspielerin Yvonne Woelke zeigten auf dem Axel-Springer-Truck Präsenz und setzten ein Zeichen für Sichtbarkeit. Die politische Dimension der Veranstaltung wurde durch die Anwesenheit von Vertretern der Bundesregierung unterstrichen. Sophie Koch (SPD), Beauftragte für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, erklärte gegenüber der Presse: 'Das sind definitiv politische Versammlungen. Deswegen ist es für mich ein Alarmsignal, wenn das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit hier infrage gestellt wird.

' Auch Entertainer Julian F.M. Stoeckel bezeichnete das Vorgehen der Behörden im Vorfeld als 'Schlag ins Gesicht' und forderte ein stärkeres Engagement für queere Rechte. Die Stimmung unter den Teilnehmenden war trotz der Kontroversen ausgelassen und friedlich. Viele nutzten die Gelegenheit, um persönliche Geschichten zu teilen.

Besucherin Marion (73) sagte: 'Mein Lieblingsneffe ist schwul. Für mich ist das ganz normal und ich war schon immer tolerant. In meinem Umfeld ist das aber längst nicht jeder.

' Solche Stimmen zeigen, wie wichtig der CSD als Plattform für Begegnung und Austausch ist. Die Veranstaltung in Dresden war mehr als nur eine Party - sie war ein kraftvolles Bekenntnis zu Demokratie und Menschenwürde, das in Erinnerung bleiben wird





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