Islamist Abdul Ballout erhielt während seiner Haft im Libanon weiterhin Bürgergeld vom deutschen Staat. Details zu den Auszahlungen und Versäumnissen der Behörden.

Der islamistische Attentäter Abdul Ballout erhielt auch während seiner Inhaftierung im Libanon Sozialleistungen vom deutschen Staat. Der 21-jährige Terrorist, der am 25. Juli 2025 bei einem tödlichen Lkw-Angriff auf den Christopher Street Day in Berlin eine Frau tötete und 31 weitere Menschen verletzte, bezog von Januar 2015 an Bürgergeld. Allein seit seiner Reise in das sogenannte Islamische Selbstverständnis (IS)-Kontext flossen ihm rechnerisch rund 6800 Euro aus öffentlichen Kassen zu, wie die Bundesregierung nach drängenden Nachfragen des AfD-Abgeordneten René Springer bestätigte.

Hergang der Zahlungen und Haftzeit im Detail

Die chronologischen Ereignisse um den Fall Ballout zeigen eine Lücke im behördlichen Nachrichtenaustausch. Am 20. Mai 2025 reiste Abdul Ballout über Istanbul in den Libanon, um sich dort den extremistischen Strukturen anzuschließen. Seine Festnahme erfolgte am 24. Juli 2025 durch libanesische Sicherheitskräfte, die einen Hinweis aus deutschen Behördenquellen erhalten hatten. Während der Inhaftierung wurde er von der deutschen Botschaft betreut, doch das deutsche Jobcenter erfuhr nichts von seiner Abwesenheit.

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Die Auszahlungen liefen nahtlos weiter, was auf regelmäßige deutsche Krankschreibungen zurückzuführen war, die beim Berliner Jobcenter eingingen. Wer diese Dokumente einreichte und ausstellte, ist bislang nicht geklärt. Datenschutzvorschriften verhindern eine automatische Weitergabe von Inhaftierungsinformationen an die Leistungsträger. Erst nach seiner Rückkehr nach Deutschland, am 17. November 2025, wurde Ballout festgenommen, da ihn das Bundeskriminalamt (BKA) und das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum bereits vorab überprüft hatten.

Ein libanesisches Militärgericht verurteilte ihn zu drei Monaten Haft und einer Geldstrafe. Nach seiner Abschiebung und einer kurzen Untersuchungshaft kam Ballout am 12. Mai 2026 vom Amtsgericht Tiergarten frei. Das Gericht verhängte eine Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, deren Vollstreckung zunächst ausgesetzt blieb. Kurze Zeit später erhielt er wieder staatliche Unterstützung in Höhe von monatlich 524,55 Euro im Mai und ab Juni sogar 804,50 Euro, bevor er am 25. Juli den Anschlag verübte.

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Politische Kontroverse um Versäumnisse der Behörden

Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer macht die Bundesregierung und insbesondere den Bundesinnenminister Alexander Dobrindt für das Versagen verantwortlich. Springer kritisiert scharf, dass die Sicherheitsbehörden es versäumt haben, das Jobcenter über die Reise und die Inhaftierung eines bekannten Islamisten zu informieren. Für ihn ist dies ein Beispiel für ein monströses Staatsversagen, das die Diskrepanz zwischen der rhetorischen Sicherheitspolitik und der praktischen Umsetzung aufzeigt.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt wird vorgeworfen, sich als Hardliner in der Sicherheitspolitik zu inszenieren, während seine Behördenstrukturen unzureichend arbeiten. Springer stellt die Frage, warum ein Terrorverdächtiger, der im Ausland inhaftiert war, weiterhin mit Steuerzahlern finanziert werden konnte. Die Bundesregierung hatte sich zunächst auf Persönlichkeitsrechte des Terroristen berufen, um Auskünfte zu verweigern, legte die Zahlen aber schließlich auf Druck der Opposition vor.

Das Berliner Jobcenter selbst sieht nach den vorliegenden Informationen keine direkte Schuld an der fehlenden Überprüfung. Die Behörde lud Ballout trotz seiner Abwesenheit weiterhin vor, fiel aber nicht auf, da die Krankschreibungen als valide Dokumente akzeptiert wurden. Es besteht ein systemisches Problem, da ein geregelter Informationsaustausch zwischen der Leistungserbringung durch das Jobcenter und den nachrichtendienstlichen Tätigkeiten der Sicherheitsbehörden aufgrund der Datenschutzlage nicht automatisiert stattfindet.

Zukunftssicherheit und Reformbedarf im Sozialsystem

Der Fall Abdul Ballout hat die Debatte über die Verknüpfung von Sicherheitsdaten und Sozialleistungen erneut entfacht. Experten und Politiker fordern nun dringende Änderungen, um solche Lücken in der Zukunft zu schließen. Die aktuelle Situation zeigt, dass die Fragmentierung der deutschen Behördenlandschaft es ermöglicht, dass gefährliche Individuen über lange Zeiträume unentdeckt bleiben können, selbst wenn sie in der U-Haft oder im Ausland inhaftiert sind.

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Nach dem Attentat wurde Ballout in einer Kleingartenanlage in Berlin-Spandau von der Polizei gestellt und in Notwehr erschossen. Die Aufklärung der weiteren Netzwerke und die Frage, wie ähnliche Fälle in der Vergangenheit verhindert werden könnten, stehen noch aus. Die politischen Reaktionen deuten darauf hin, dass eine Verschärfung der Kontrollmechanismen und ein besserer interbehördlicher Datenaustausch als notwendige Folge des Traumas für die Berliner Gesellschaft und die politische Führung diskutiert werden.