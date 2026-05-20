CSU anzusehen, Zahlungen der Privatversicherten an den Solidartopf der Pflegeversicherung mit aufzunehmen

Die CSU hat die Idee auf dem Zettel, Zahlungen der Privatversicherten für die Pflegekasse zu erhalten. Gesundheitsfachfrau Emmi Zeulner wird die gesetzliche Pflegeversicherung mitfinanzieren, um die Einnahmen der Pflegeversicherung zu stützen. Es wird eine breitere Beitragszahlerbasis benötigt. Es gab bislang keine Enthaltung von der Union.

"Was bisher Grüne und SPD favorisierten, hat jetzt auch die CSU auf dem Zettel: Privatversicherte sollen den Solidartopf der gesetzlichen Pflegeversicherung mit speisen. " Gesundheit sfachfrau Emmi Zeulner wird künftig die gesetzliche Pflegeversicherung mitfinanzieren.

"Um die Einnahmen der Pflegeversicherung zu stärken, ist es nötig, die Verantwortungsgemeinschaft um die Privatversicherten und Beamten zu erweitern", sagte Zeulner der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwochausgabe). Bislang hat dies von der Union abgelehnt worden. Beamte, Selbstständige und freiwillig Privatversicherte zahlen in der Regel in private Pflegekassen ein. Zeulner schlug auch einen Paradigmenwechsel bei der Kostenschätzung in den Heimen vor.

Derzeit trägt z. B. die Pflegekasse die Kosten für Spritzen, die die Schwester administering. Sie will diese Kosten für medizinische Behandlungen auf die Krankenkassen übertragen, um die Pflegeversicherung zu entlasten. Zeulner kündigte gleichzeitig Widerstand gegen Überlegungen von Gesundheitsministerin Nina Warken an, bei pflegenden Angehörigen Rentenpunkte zu kürzen, die bislang die Pflegekasse trägt. "Die Rentenbeiträge müssen weiterhin vollständig entrichtet werden", betonte Zeulner





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