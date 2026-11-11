CSU attackiert Bundeswirtschaftsministerin Reiche wegen Gaskraftwerk-Ausschreibung

Martin Huber kritisiert scharf, dass die Ausschreibungsregeln für Gaskraftwerke Baden-Württemberg und Bayern benachteiligen. Die Energieversorgung im Süden ist gefährdet.

Der Streit um die zukünftige deutsche Energieinfrastruktur hat sich dramatisch zugespitzt. CSU -Generalsekretär Martin Huber greift Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ( CDU) in einer bisher unbekannten Schärfe an. Der Konflikt dreht sich um die erste Ausschreibungsrunde für neue Kraftwerkskapazitäten, bei der Huber massive Benachteiligungen für den deutschen Süden sieht.

Scharfe Kritik an Ausschreibungsregeln

Huber wirft der Bundesregierung vor, mit ihren aktuellen Vergaberichtlinien die wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands zu schädigen. Insbesondere Baden-Württemberg und Bayern würden durch die Regeln systematisch benachteiligt. Dies gefährde laut Huber die grundlegende Versorgungssicherheit in diesen Gebieten. Er betonte gegenüber BILD, dass man nicht zulassen dürfe, dem Süden den Gashahn zuzudrehen. Diese Bundesländer gelten als die wirtschaftlichen Kraftzentren des Landes und benötigen zwingend eine stabile sowie grundlastfähige Energieversorgung, die auch durch moderne Gaskraftwerke gesichert werden muss.

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Vergabe geht fast ausschließlich nach Osten

Die Ergebnisse der ersten Ausschreibungsrunde zeigen ein deutliches Ungleichgewicht auf. Die Zuschläge gingen nahezu vollständig an die großen Energiekonzerne RWE und Leag. Sechs Projekte der Leag in Brandenburg und Sachsen sahen vor, bestehende Braunkohlekraftwerke auf Gas umzurüsten. Im Gegensatz dazu kamen neue Kraftwerksstandorte im Süden bislang nur unzureichend zum Zug. Für die CSU ist diese Verteilung der Fördermittel und Genehmigungen nicht hinnehmbar. Huber bezeichnete das Ergebnis als völlig inakzeptabel und einen schweren Schlag für die betroffenen Standorte.

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Baden-Württemberg trifft es härter als Bayern

Innerhalb der Süddeutschen Länder wird die Situation unterschiedlich bewertet, wobei Baden-Württemberg besonders unter den Konsequenzen leidet. Huber räumte ein, dass die Benachteiligung Baden-Württemberg noch härter treffe als Bayern. Beide Bundesländer sind jedoch gleichermaßen von der Notwendigkeit einer zuverlässigen Strom- und Wärmeversorgung abhängig. Die Fehleinschätzung der Bedarfe im Süden könnte langfristige industrielle Nachteile zur Folge haben. Die CSU verlangt daher eine sofortige Korrektur der politischen Weichenstellungen.

Forderungen nach schneller Anpassung

Die CSU drängt nun auf eine Neuausrichtung der Ausschreibungsmodalitäten. Ziel ist es, sicherzustellen, dass auch im Süden Deutschland neue Kapazitäten entstehen. Ohne diese Maßnahmen drohe eine strukturelle Schwächung der Industrie in den wichtigsten Wirtschaftsregionen. Die Bundesregierung steht unter Druck, die Kriterien für künftige Runden transparenter und ausgewogener zu gestalten. Nur so könne das Vertrauen in die Energiepolitik der Union wiederhergestellt werden. Der politische Druck auf Ministerin Reiche wächst damit kontinuierlich.