Ein CSU-Abgeordneter warnt vor Lücken im Haushalt 2028 und kritisiert die Stromsteuersenkung. Ohne Subventionsabbau drohen 25 Milliarden Euro Defizit.

Ein CSU -Bundestagsabgeordneter, identifiziert als Herr Dorn, äußert in einem aktuellen Interview massive Bedenken gegenüber der Finanzpolitik der deutschen Regierung. Er beschreibt die aktuelle Lage in der Koalition als intensives Ringen, bei dem sich unterschiedliche Interessen und Prioritäten diametral gegenüberstehen. Besonders die Haushaltsaufstellung steht dabei im Mittelpunkt der Kontroversen, da die Regierung versucht, liebgewonnene staatliche Leistungen beizubehalten, während gleichzeitig neue geopolitische, wirtschaftliche und demografische Herausforderungen bewältigt werden müssen. Herr Dorn stellt klar fest, dass es unmöglich geworden ist, alle politischen Wünsche gleichermaßen zu erfüllen, was das äußere Bild der Union prägt.

Unmut in der Union über Reformgeschwindigkeit

Der Unmut unter den Abgeordneten der Union über die eigene Führung und die Politik des Bundeskanzlers ist spürbar groß, wie Herr Dorn bestätigt. Viele CDU- und CSU-Abgeordnete sind unzufrieden mit der langsamen Umsetzung notwendiger Reformen. Als Hauptkritikpunkte nennen sie die dringende Notwendigkeit, die Prioritäten im Staatshandeln deutlicher zu setzen. Dies betrifft insbesondere die Reform der sozialen Sicherungssysteme, die kritische Prüfung der gesamten Ausgabenpolitik und die Stärkung der Standortfaktoren für mehr nationale Wettbewerbsfähigkeit. Die Union benötigt neue Impulse für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, um das Ausgabenwachstum zu bremsen.

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Ohne solche fundamentalen Änderungen könnten sich die Herausforderungen und die Haushaltsaufstellungen für die kommenden Jahre noch erheblich verschärfen. Herr Dorn betont, dass die Prioritäten auf allen staatlichen Ebenen stärker auf diese wirtschaftlichen Notwendigkeiten ausgerichtet werden müssen. Als konkretes Ergebnis dieser internen Debatten und der Sondersitzung der Fraktion wurde die vom Bundeskanzler in Aussicht gestellte Senkung der Stromsteuer beschlossen. Diese Maßnahme gilt nun als verbindlich für alle Bürger, albeit nur für einen begrenzten Zeitraum von einem Jahr.

Offene Fragen zur langfristigen Finanzierung

Trotz der vereinbarten Stromsteuersenkung bleiben wesentliche Fragen für die Zustimmung der CDU und CSU zum Gesamthaushalt im Bundestag offen. Herr Dorn warnt, dass die langfristige und verlässliche Finanzierung dieser Entlastung nicht geklärt ist. Während die Senkung der Stromsteuer als positives Signal für Familien, Handwerker und den mittelständischen Sektor gewertet wird, fehlt die finanzielle Grundlage für die Zukunft. Die Fraktionsspitze hat zwar angekündigt, die Abgeordneten über den weiteren Stand bei der Rente sowie über Gespräche zur kalten Progression zu informieren, doch eine finale Klärung steht noch aus.

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Der volle Ausgleich der kalten Progression ist weiterhin eine offene Baustelle, die Herr Dorn als kritisch für die arbeitende Bevölkerung im Land einschätzt. Sein Argument lautet, dass eine Lohnerhöhung, die lediglich die Inflation ausgleicht, nicht dazu führen darf, dass Beschäftigte am Ende mehr Steuern zahlen. Wenn zudem die Belastung durch Verbrauchssteuern oder Sozialbeiträge steigt, muss sichergestellt sein, dass den Bürgern bei der direkten Besteuerung ihrer Arbeit mehr und nicht weniger Geld bleibt. Derzeit sieht Herr Dorn dies nicht als gegeben an.

Obwohl die Haushaltsbereinigungssitzung bereits stattgefunden hat, hält Herr Dorn eine Umsetzung zum 1. Januar für schwierig. Er erwartet jedoch, dass sich die Koalition zumindest darauf verständigt, eine rückwirkende Umsetzung einer spürbaren Entlastung im Folgejahr zu beschließen. Dies soll sicherstellen, dass die angekündigten Maßnahmen auch tatsächlich bei den Bürgern ankommen und die finanzielle Planungssicherheit wiederherstellen, ohne die Grundfesten der Staatsfinanzen zu gefährden.

Kritik am Haushalt und Finanzplanung

Die Opposition und Teile der Union werfen dem Finanzminister Robert Klingbeil Haushaltstricksereien vor, was die Seriosität der Finanzplanung infrage stellt. Herr Dorn, der als Volkswirt qualifiziert ist, teilt diese Skepsis erheblich. Er bezeichnet den aktuellen Haushalt als auf wackeligen Beinen stehend. Zwar scheint die Konstruktion haushaltsrechtlich noch in Ordnung zu sein, aus ökonomischer Sicht hat Herr Dorn jedoch erhebliche Bedenken. Insbesondere beim Thema Investitionen zeigt sich eine Diskrepanz zwischen der haushaltsrechtlichen Definition und der ökonomischen Realität.

Herr Dorn hält es für problematisch, wie das Bundesfinanzministerium viele Haushaltstitel den Investitionen zurechnet. Ein Beispiel hierfür ist das Milliardendarlehen an die Bundesagentur für Arbeit, das haushaltsrechtlich als Investition gilt, ökonomisch jedoch oft anders bewertet wird. Zudem gibt es Kritik an Verschiebungen von Titeln in Sondervermögen oder die Bereichsausnahme. Herr Dorn trägt diese Kritik mit, da er sieht, dass bei der Prioritätensetzung und Konsolidierung nicht entscheidend vorangekommen wird. Die Finanzplanung für die kommenden Jahre bezeichnet er als nicht nachhaltig.

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Herausforderungen im Haushalt 2028

Im Haushaltsjahr 2028 klafft bereits eine Lücke von 25 Milliarden Euro, eine Summe, die durch die Verlängerung der Stromsteuersenkung auf über 30 Milliarden Euro ansteigen würde. Herr Dorn erklärt, dass diese Lücke nur durch eine enorme gemeinsame Kraftanstrengung aller politischen Akteure geschlossen werden kann. Auf der Ausgabenseite müsse der Staat klar definieren, was zu den Kernaufgaben gehört und welche Leistungen er tatsächlich erfüllen muss. Mit einer Staatsquote von über 52 Prozent sei eine kritische Prüfung der Ausgaben zwingend erforderlich.

Diese Prüfung betrifft sowohl die Effizienz und Zielgenauigkeit von Sozialleistungen als auch die zahlreichen Förderprogramme und Subventionen in den einzelnen Ressorts. Herr Dorn warnt davor, dass dabei auch manche liebgewonnene Ausgabe hinterfragt werden muss. Dies wird zu harten Diskussionen um die richtigen politischen Prioritäten in diesen herausfordernden Zeiten führen. Alle reden zwar vom Subventionsabbau, doch die konkrete Umsetzung gestaltet sich komplex. Die Union steht vor der Aufgabe, einen Weg zu finden, der die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Bevölkerung mit der fiskalischen Verantwortung in Einklang bringt.