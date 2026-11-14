CSU Football Team nutzt Flugausfall für Training auf Rollfeld

Rund 6000 US-Flüge fielen wegen Störsignale aus. Das College-Football-Team der Colorado State University trainierte auf dem Rollfeld und reiste trotzdem pünktlich an.

Das College-Football-Team der Colorado State University nutzte eine große Flugausfall-Krise in den USA für ein ungewöhnliches Training. Während am Freitagabend fast 6000 Flüge aufgrund einer Funk- und Radarstörung gestrichen wurden, blieben die Spieler nicht untätig. Sie absolvierten eine Trainingseinheit direkt auf dem Rollfeld des Northern Colorado Regional Airport in Fort Collins.

Flugausfall trifft auch College-Athleten hart

Laut der Flugdatenplattform FlightAware legte die Störung den US-Luftverkehr für rund vier Stunden lahm. Diese technische Panne betraf nicht nur zivile Passagiere, sondern auch zahlreiche Sportmannschaften, die zu ihren Auswärtsspielen reisen wollten. Die Auswirkungen der Störung waren im gesamten Land spürbar und führten zu erheblichen logistischen Problemen im Bereich des College Sports. Viele Teams sahen sich gezwungen, ihre Pläne kurzfristig zu ändern und alternative Transportmittel zu suchen.

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Training auf dem Rollfeld bei Sonnenuntergang

Das Team der Colorado State University reagierte sofort auf die Situation und machte das Beste aus der erzwungenen Pause. Auf dem Social-Media-Konto X veröffentlichte die Mannschaft Fotos von ihrer Trainingseinheit auf dem Flughafen. Die Bilder dokumentieren nicht nur die Aktivität der Spieler, sondern auch den zeitlichen Verlauf der Krise. Einige Fotos zeigen noch klaren Himmel, während andere bereits den Sonnenuntergang über Colorado einfangen, was die Länge der Verzögerung visuell bestätigt.

Abflug und sichere Ankunft in Washington

Gegen 22 Uhr konnte das Team der Colorado State University dann doch abheben. Head Coach Jim Mora, der 64-jährige Trainer, postete um 21.56 Uhr ein Foto, auf dem er die Treppe zum Flugzeug hinaufgeht. Die Bildunterschrift lautete: Abflug nach Pullman mit einem Flugzeug-Emojis. Später in der Nacht, um 0.24 Uhr, bestätigte die Universität, dass die Mannschaft sicher im Bundesstaat Washington gelandet sei. Diese schnelle Lösung ermöglichte die pünktliche Teilnahme am geplanten Spiel.

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Auswirkungen auf andere Conference-Spiele

Nicht alle Mannschaften kamen so glimpflich durch das Flugchaos wie die Rams von Colorado State. Das Spiel am Samstag zwischen den Rams (aktuelle Bilanz 3:6) und den Cougars (aktuelle Bilanz 1:8) fand wie geplant statt. Andere Spiele im ganzen Land wurden jedoch verschoben oder abgesagt. Die Störung traf den College Football besonders hart, da viele Reisen kurzfristig angelegt waren und alternative Wege schwer zu organisieren waren.

Alternative Transportmittel und Spielverschiebungen

Zahlreiche Teams mussten kurzfristig Busse organisieren, um ihre Auswärtsreisen doch noch zu bewältigen. Der Kick-off für das Spiel von Auburn gegen Mississippi State wurde um mehr als vier Stunden nach hinten gelegt. Auburn stieg für die Reise vollständig auf Busse um. Auch das Spiel von Ole Miss bei Oklahoma wurde von Samstag auf Sonntag verschoben. Diese Verschiebungen zeigten, wie anfällig der Spielplan der NCAA auf kurzfristige technische Ausfälle ist und wie dringend alternative Logistikstrategien benötigt werden.