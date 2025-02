CSU fordert Masterplan zur Stärkung der Bundeswehr

Die CSU legt vor der Münchner Sicherheitskonferenz einen Masterplan zur Stärkung der Bundeswehr vor. Der Plan sieht unter anderem einen Ausbau auf 500.000 Soldaten und Reservisten, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Anschaffung neuer Waffensysteme vor.

500.000 Soldaten und Reservisten, Hunderte neue Panzer , eine Drohnen -Armee und ein Raketenabwehrschild: Kurz vor der Münchner Sicherheit skonferenz legt die CSU einen Masterplan zur Stärkung der Bundeswehr vor. „Wir müssen unsere Freiheit und unser Land verteidigen. Wir müssen in der Lage sein, Nato-Grenzen zu schützen. Deswegen braucht es eine dringende Stärkung der Bundeswehr “, sagte Parteichef Markus Söder.Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone.

Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen. „Es braucht einen neuen Schwung und Schub, mit deutlich mehr Geld, mit deutlich mehr Technologie und mit deutlich mehr Effizienz.“ Der CSU-„Masterplan“ solle die Bundeswehr zukunftsfähig machen. Dazu gehört Technologie, aber eben auch die Einführung einer Wehrpflicht, um ein entsprechend großes Heer zu haben“, erklärte Söder.Der erste Punkt in dem CSU-Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ist der „Aufwachs auf 500.000 einsatzbereite Soldaten und Reservisten – dazu Wiedereinführung der Wehrpflicht und eine stärkere Verankerung in der Gesellschaft“. Die CSU fordert die „Vollausstattung aller Kampfverbände“ und den Aufbau einer schlagkräftigen Reserve, mit zusätzlich 300 Kampfpanzern, 500 Schützenpanzern und 2500 Fahrzeugen. Zudem plädiert sie für eine Entwicklung eines „Iron Dome“ als Schutzschirm gegen Raketen- und Luftangriffe, mit insgesamt 2000 Abfangraketen diverser Bauart, sowie neue Militärsatelliten mit eigener Startrampe.Zur Finanzierung all dessen schlägt die CSU vor, den Verteidigungsetat deutlich zu erhöhen. Dafür soll ein Zehn-Jahres-Plan erarbeitet werden, „der Planungssicherheit für Bundeswehr, Soldaten und Wehrindustrie schafft“. Beschaffungsverfahren sollen entschlackt, Produktionskapazitäten massiv ausgeweitet werden. Außerdem plädiert die CSU für eine enger Zusammenarbeit von Bundeswehr und Sicherheitsbehörden im Inneren zu ermöglichen, Vorratsdatenspeicherung und ein Nationales Abwehrzentrum gegen hybride Bedrohungen inklusive. Bei dem „Masterplan“ handelt es sich nach CSU-Angaben um ein gemeinsames Positionspapier von Söder und dem Internationalen Sekretär der CSU, dem Bundestagsabgeordneten Florian Hahn.





