Markus Söder kritisiert die vom Bund und den Ländern beschlossene Mehreinnahme. Die Union und SPD planen fünf Milliarden Euro mehr Steuern einziehen, was die Bürger finanziell belastet.

Markus Söder hat seine Absicht bekundet, die geplanten heimlichen Steuererhöhungen für das kommende Jahr aktiv zu blockieren. Der CSU -Politiker sieht in der aktuellen Politik des Bundes und der Länder eine unverantwortliche Belastung der Bevölkerung, die es mit politischen Mitteln zurückzudrängen gilt. Seine Intervention richtet sich direkt gegen die bereits von Union und SPD abgesegnete Praxis der bewussten Mehreinnahmen.

Söder kritisiert heimliche Steuererhöhungen scharf

Der Vorstoß von Markus Söder kommt in der Kritik als richtig, wird jedoch von Beobachtern als zu spät eingestuft. Bereits vor einigen Monaten haben die Spitzen von Union und SPD, an deren Besprechungen Söder selbst teilnahm, die Mechanismen zur Erhebung zusätzlicher Steuermittel genehmigt. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Staat, erstmals seit einem Zeitraum von 15 Jahren wieder bewusst von der aktuellen Inflation zu profitieren.

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Durch diese Konstruktion werden den Bürgern fünf Milliarden Euro mehr abverlangt, als nach den geltenden fiscal rules zulässig wäre. Diese Summe stellt eine erhebliche finanzielle Einbuße für die privaten Haushalte dar und wird von Söder als illegitimer Eingriff in die finanzielle Souveränität der Bevölkerung gewertet. Die CSU-Führung versucht nun, die Umsetzung dieser Mehrbelastung für das nächste Jahr noch zu verhindern.

Staatsquote steigt auf Rekordhöhe über einer Billion

Die fiskalische Entwicklung weist in Richtung eines historischen Höchststands für den deutschen Staatshaushalt. Im Jahr 2027 wird der Staat erstmals in seiner Geschichte mehr als eine Billion Euro an Steuereinnahmen verbuchen. Dieser Anstieg der Einnahmen wird von Politikern aller großen Parteien nicht nur hingenommen, sondern aktiv vorangetrieben.

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Den meisten Politikerinnen und Politikern ist der genaue Mechanismus der Umverteilung dieser Mittel bekannt. Sie planen gezielt, wie das zusätzliche Kapital in verschiedene Bereiche der Staatsausgaben fließen soll. Kritiker wie Söder sehen darin einen aktiven Schritt hin zur Entmündigung der Bürger, da der Staat die finanzielle Unabhängigkeit der Menschen durch höhere Abgaben aushöhlt.

Diese Entwicklung wird als schädlich für die Stabilität der Demokratie eingestuft. Eine funktionierende Demokratie basiert auf der Annahme, dass die Bürger finanziell gut dastehen und für sich selbst sorgen können. Wenn die Regierung die Bürger wie kleine Kinder behandelt, die nicht mit ihrem selbst verdienten Geld haushalten können, untergräbt sie das Prinzip der persönlichen Verantwortung und Selbstbestimmung.

Union und SPD lehnen Einsicht in die Problematik ab

Markus Söder hält der SPD sowie großen Teilen der Union vor, die fundamentalen Zusammenhänge zwischen finanzieller Freiheit und demokratischer Stabilität immer noch nicht verstanden zu haben. Er argumentiert, dass eine Regierung den Bürgern ordentlich Geld im Portemonnaie lassen muss, damit diese unabhängig vom Staat entscheiden können.

Die Kritik zielt darauf ab, dass die aktuelle Politik der Super-Nanny-Rolle gleichkommt, in der der Staat alles reguliert und den Bürgern die Entscheidungsfreiheit nimmt. Indem Bundes- und Landesregierungen die Mehreinnahmen von fünf Milliarden Euro durchsetzen, treiben sie die Abhängigkeit der Bevölkerung vom Staat weiter voran. Dies wird von der CSU als direkter Schaden für den Standort Deutschland gewertet.