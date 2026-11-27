Der CSU-Abgeordnete Florian Dorn, Mitglied der Alterssicherungskommission, hat die Rentenvorschläge von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer als nicht tragfähig zurückgewiesen. Er kritisiert insbesondere das Festhalten an der abschlagsfreien Rente mit 63 und fordert eine zukunftssichere Rentenreform, die die junge Generation nicht zusätzlich belastet.

Im Juni präsentierte die Alterssicherungskommission ihre Vorschläge: Florian Dorn , Pascal Reddig , Constanze Janda, Annika Klose und Frank-Jürgen Weise Obwohl die Alterssicherungskommission das Aus der sogenannten Rente mit 63 empfiehlt, plant das Arbeitsministerium nur Anpassungen daran, was künftig als Beitragsjahr gewertet wird. Kommissionsmitglied Florian Dorn geht das nicht weit genug. Der CSU-Abgeordnete Florian Dorn hat die Rentenvorschläge von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer als "nicht tragfähig" zurückgewiesen. Dorn war als einer von drei Koalitionsabgeordneten Mitglied der Alterssicherungskommission - neben der SPD-Abgeordneten Annika Klose und dem CDU-Abgeordneten Pascal Reddig.

"Ein Entwurf, der die Rente nicht nachhaltig stabilisiert und die junge Generation zusätzlich belastet, ist für mich daher bisher nicht tragfähig", sagte der CSU-Abgeordnete Dorn dem "Stern". "Insbesondere das Festhalten an der abschlagsfreien Rente mit 63 kritisiert der CSU-Mann: "Allen Beteiligten sollte klar sein, dass das Festhalten an der abschlagsfreien Rente ohne Vorschläge von wirkungsgleichen stabilisierenden Maßnahmen auf Kosten der jungen Generation geht", mahnte Dorn.

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"Es ist wichtig, dass wir jetzt gemeinsam eine Rentenreform verabschieden, die die Rente wieder zukunftssicher macht. "Wie zuvor andere Unionsabgeordnete bezeichnete der CSU-Mann Schweitzers Alleingang als "äußerst fragwürdig". Der Entwurf sei in "Kernfragen wie der abschlagsfreien Rente nicht geeint", sagte Dorn. Zuvor hatte bereits der Chefs des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, gegenüber dem "Stern" erklärt, der Vorstoß des Arbeitsministers lese sich "wie ein Antrag auf einem SPD-Parteitag".