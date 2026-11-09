Die Union hat Friedrich Aigner zur Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar nominiert. Mit breiter Unterstützung gilt die Wahl im ersten Gang als sicher.

Die Union sparteien CDU und CSU haben Friedrich Aigner als Kandidatin für die bevorstehende Bundespräsidentenwahl am 30. Januar offiziell vorgeschlagen. Die Entscheidung fiel im Rahmen einer Vorstandssitzung in Berlin, an der auch Aigner selbst teilnahm. Die Deutsche Presse-Agentur bestätigte diese Information aus dem Kreis der Sitzungsteilnehmer. Bereits am vergangenen Sonntagabend hatte sich Friedrich Merz in einer Vorbesprechung des Präsidiums auf die 61-jährige Politikerin festgelegt.

Mit dieser Nominierung strebt Friedrich Aigner das höchste Amt der Bundesrepublik an. Sollte sie am 30. Januar gewählt werden, markiert dies einen historischen Einschnitt. In der siebzigjährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es noch nie eine Bundespräsidentin. Alle bisherigen zwölf Staatsoberhäupter waren Männer. Zudem war noch kein Bundespräsident aus den Reihen der CSU gewählt worden.

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Demokratischer Konsens und politische Mehrheitsverhältnisse

Die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD verfügen über eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen in der Bundesversammlung. Diese Versammlung setzt sich aus den 630 Abgeordneten des Bundestags und ebenso vielen Wahlleuten der Länder zusammen. Die CSU steht seit langem hinter der Nominierung Aigners. Auch das SPD-Präsidium unterstützte die Kandidatur am Vormittag der Nominierung. Begründet wurde dies mit ihrer Erfahrung als bodenständige Politikerin.

Aus Sicht des SPD-Präsidiums bringt Friedrich Aigner die wichtige Fähigkeit mit, Menschen über parteiliche und gesellschaftliche Grenzen hinweg zusammenzuführen. Die Grünen haben ebenfalls bereits ihre Sympathien für die Kandidatin bekundet. Aufgrund dieser breiten Zustimmung gilt die Wahl Aigners im ersten Wahlgang der Bundesversammlung als sehr wahrscheinlich. Dies stützt die Planung der Union für das weitere Vorgehen.

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Wahlkampfstrategie und Dialog mit Oppositionsfraktionen

Nach der offiziellen Vorstellung gemeinsam mit Journalisten fliegt die Kandidatin nach München. Dort wird sie zusammen mit dem CSU-Chef Markus Söder an einem Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Hauptsynagoge der bayerischen Hauptstadt teilnehmen. Anschließend beginnt der eigentliche Wahlkampf für das höchste Staatsamt. Möglicherweise schon am Dienstag wird sie sich den Fraktionen im Bundestag vorstellen, die dann wieder regulär tagen.

Ob Friedrich Aigner auch zur AfD und zu den Linken geht, ist noch offen. Die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel erwartet jedoch, dass sich die Kandidatin auch bei den Abgeordneten der zweitgrößten Fraktion im Deutschen Bundestag blicken lässt. Weidel betonte, dass dies eine Frage der demokratischen Kultur und des Respekts gegenüber den Millionen Wählern sei, die die AfD repräsentiert. Die AfD plant zudem, einen eigenen Kandidaten aufzustellen.

Bewertung der Kandidatin und historische Bedeutung

Friedrich Merz und Aigner sind seit 1998 bekannt und seit 25 Jahren privat eng befreundet. Merz hat in ihrem Wahlkreis am Tegernsee ein Ferienhaus. Die Kandidatin gilt nicht als klassische Machtpolitikerin, die mit Einsatz der Ellenbogen um Ämter ringt. Wegen genau dieser Gelassenheit wird sie über Parteigrenzen hinweg geachtet und geschätzt. Ihre politische Laufbahn umfasst Ämter von der Bundespolitik bis nach Bayern.

Von 2008 bis 2013 war sie als Agrarministerin in der Bundespolitik tätig. Daraufhin holte Ministerpräsident Horst Seehofer sie nach München. Dort übernahm sie Rollen als Wirtschafts- und Bau- und Verkehrsministerin, bevor sie Landtagspräsidentin wurde. Seit 15 Jahren führt sie den größten Bezirksverband der CSU, Oberbayern. In der Zeit konnte sich niemand ihrer Führung gefährlich annähern.

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Zeitplan für Amtseinführung und Amtsübergabe

Sollte Friedrich Aigner am 30. Januar wie erwartet gewählt werden, muss sie noch knapp sieben Wochen warten, bis sie das Amt übernehmen kann. Die aktuelle Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet am 18. März. Bis zu diesem Termin bleibt die Kandidatin im aktiven Wahlkampfprozess. Die Union setzt auf die Erfahrung und die integrative Ausstrahlung der Kandidatin.

Die Linke hat sich noch nicht für oder gegen eine eigene Kandidatur entschieden. Parteichefin Ines Schwerdtner kritisierte, dass die Koalitionäre unter sich ausmachten, wer Bundespräsidentin werden soll. Sie wünschte sich, dass Union und SPD über die eigenen Reihen hinausschauen. Die Hoffnung besteht, dass Friedrich Aigner als Bundespräsidentin Brücken baut und das Land zusammenführt. Die Grünen müssen noch eine finale Entscheidung zur Mitwirkung treffen.