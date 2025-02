CSU setzt auf Wehrpflicht und Modernisierung der Bundeswehr

Die CSU hat einen Masterplan zur Stärkung der Bundeswehr und der Verteidigung Deutschlands vorgelegt. Der Plan fordert unter anderem die Wiedereinführung der Wehrpflicht, den Aufbau einer schlagkräftigen Reserve und die Beschaffung neuer Waffensysteme.

Die CSU hat einen Masterplan zur Stärkung der Bundeswehr und der Verteidigung Deutschlands vorgelegt. Kurz vor der Münchner Sicherheit skonferenz fordert der Plan unter anderem die Wiedereinführung der Wehrpflicht . CSU -Chef Markus Söder betont, Deutschland müsse seine Freiheit und sein Land verteidigen und in der Lage sein, Nato-Grenzen zu schützen.

Die sogenannte Zeitenwende sei bislang nicht umgesetzt worden, daher brauche es einen neuen Schwung mit deutlich mehr Geld, Technologie und Effizienz. Der Masterplan soll die Bundeswehr logistisch stärken, dadurch wird auch die Einführung einer Wehrpflicht für ein entsprechend großes Heer gefordert.Der erste Punkt des CSU-Papies, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ist der Aufwuchs auf 500.000 einsatzbereite Soldaten und Reservisten – dazu gehört die Wiedereinführung der Wehrpflicht und eine stärkere Verankerung in der Gesellschaft. Aktuell zählt die Bundeswehr 182.000 Angehörige in Uniform. Die CSU fordert die „Vollausstattung aller Kampfverbände“ und den Aufbau einer schlagkräftigen Reserve, mit zusätzlich 300 Kampfpanzern, 500 Schützenpanzern und 2.500 Fahrzeugen. In dem Plan wird auch die Schaffung einer „Drohnen-Armee“ mit 100.000 Drohnen, samt einem Drohnen-Träger für die Marine gefordert. Zusätzlich sollen 1.000 neue Taurus-Marschflugkörper angeschafft und neue Marschflugkörper mit 2.500 Kilometern Reichweite entwickelt werden. Ein „Iron Dome“ als Schutzschirm gegen Raketen- und Luftangriffe soll mit insgesamt 2.000 Abfangraketen diverser Bauart und neue Militärsatelliten mit eigener Startrampe aufgestellt werden. Zur Finanzierung all dessen schlägt die CSU vor, den Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt auf drei Prozent zu steigern. Dafür soll ein Zehn-Jahres-Plan erarbeitet werden, „der Planungssicherheit für Bundeswehr, Soldaten und Wehrindustrie schafft“. Beschaffungsverfahren sollen entschlackt, Produktionskapazitäten massiv ausgeweitet werden. Zur Abwehr hybrider Angriffe will die CSU - so heißt es im Papier - alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um die Zusammenarbeit von Bundeswehr und Sicherheitsbehörden im Inneren zu ermöglichen. Das umfasst auch die Vorratsdatenspeicherung und ein Nationales Abwehrzentrum gegen hybride Bedrohungen





