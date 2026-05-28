CTS Eventim reports strong growth in first quarter

CTS Eventim, a leading ticket provider and concert organizer, experienced significant growth in the first quarter of the year, driven by successful concert tours and the Olympic Winter Games in Milan. The company's revenue increased by 23% to 613.5 million euros, with the event and venue business contributing to the growth.

Dank erfolgreicher Konzerttourneen und der Olympischen Winterspiele in Mailand ist der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim mit Schwung ins neue Jahr gestartet. Vor allem das Geschäft mit Großveranstaltungen und eigenen Hallen bescherte dem Münchner Unternehmen im ersten Quartal ein kräftiges Wachstum.

Der Konzernumsatz kletterte um 23 Prozent auf 613,5 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg um 18,5 Prozent auf 119 Millionen Euro





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CTS Eventim Concert Tours Olympic Winter Games Growth Revenue Event And Venue Business

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norwegen gibt Ukraine 40 Millionen für den nächsten WinterNorwegen stellt der Ukraine rund 40 Millionen Euro für die Energieversorgung bereit. Das Geld soll helfen, Stromausfälle im Winter zu verhindern und das Netz widerstandsfähiger gegen russische Angriffe zu machen.

Read more »

Uniper-Chef: Gasspeicher müssen schneller gefüllt werdenDer Energiekonzern Uniper hat mit Blick auf den Winter mehr Tempo beim Befüllen der Gasspeicher gefordert.

Read more »

Gasspeicher in Deutschland: Uniper mahnt zu schnellerem Auffüllen vor dem WinterAngesichts der aktuellen Hitzewelle denkt kaum jemand ans Heizen. Der Energiekonzern Uniper aber mahnt zu mehr Tempo beim Befüllen der Gasspeicher, sonst drohe im Winter ein Problem.

Read more »

Montenegro - das überraschende Allround-Urlaubsziel, das 2026 zum Trendreiseziel gekürt wurdeMontenegro begeistert mit kristallklaren Stränden, mittelalterlichen Altstädten, beeindruckenden Nationalparks und schneebedeckten Gipfeln - ein Land, das sowohl im Sommer als auch im Winter unvergessliche Erlebnisse bietet.

Read more »