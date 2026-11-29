CTS Eventim meldet einen Rückgang des Umsatzerlöses im dritten Quartal um 5,3 Prozent auf 809 Millionen Euro, hauptsächlich bedingt durch das Fehlen großer internationaler Tourneen im Vergleich zum Vorjahr. Während der Bereich Live-Entertainment schwächelt, zeigt das kernprofitable Ticketing-Geschäft weiterhin Stärke mit steigendem EBITDA und einer Marge von 39,5 Prozent. Trotz der Umsatzsorgen bleibt die Jahresprognose unverändert, da das Gesamtbild über neun Monate positiv ist.

Der Konzern verfehlt im dritten Quartal die Umsatzerwartungen, weil große Tourneen fehlen. Das Ticketing liefert dennoch, die Prognose steht. Vor dem Kapitalmarkttag rückt die Bewertung in den Fokus Das dritte Quartal hat CTS Eventim einen Dämpfer verpasst.

Der Umsatz des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters sank um 5,3 Prozent auf 809 Millionen Euro. Das bereinigte Ebitda, also der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne Sondereffekte, gab um knapp drei Prozent auf 133,8 Millionen Euro nach. Die Marge lag bei 16,5 Prozent. Die Aktie verlor zeitweise mehr als acht Prozent.

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Die Schwäche liegt ganz klar beim Live-Entertainment. Dort fiel der Umsatz um fast zwölf Prozent auf 586 Millionen Euro, das operative Ergebnis schrumpfte im selben Maß auf 41 Millionen Euro. Der Grund ist weniger dramatisch, als die Reaktion vermuten lässt. Große Tourneen verteilen sich ungleichmäßig über das Jahr, und im Vorjahresquartal hatte eine besonders umsatzstarke internationale Tour die Vergleichsbasis nach oben getrieben.