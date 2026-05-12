Cube ruft E-Bike-Modelle zurück: Plötzliches Ausbrechen des Aluminium-Gewindeeinsatzes im Kurbelarm

Der Fahrradhersteller Cube warnt vor einem gefährlichen Fabrikatsmangel bei frisch produzierten E-Bikes. Die Marke ruft alle Modelle aus diesem Jahr zurück, die vor dem 8. Mai ausgeliefert wurden und mit ACID Carbon Hybrid Kurbelarmen ausgestattet sind. Das Bauteil könnte ausbrechen und zu Unfällen mit schweren Verletzungen führen. Kunden sollten die Rahmennummer überprüfen und den Händler aufsuchen, um den Kurbelarm auszutauschen.

Falls Sie eins dieser Räder besitzen: Sofort stehen lassen! Der deutsche Fahrradhersteller Cube meldet bei frisch produzierten E-Bike s einen gefährlichen Fabrikatsmangel . Die Marke ruft alle Modelle aus diesem Jahr zurück, die vor dem 8.

Mai ausgeliefert wurden und mit ACID Carbon Hybrid Kurbelarmen ausgestattet sind. Das Bauteil könnte ausbrechen und zu Unfällen mit schweren Verletzungen führen.eine gefährliche Schwachstelle. Diese sei im Rahmen der Qualitätsüberwachung aufgefallen: "Es wurde festgestellt, dass es bei den ACID Carbon Hybrid Kurbelarmen 2026 zu einem plötzlichen Ausbrechen des Aluminium-Gewindeeinsatzes im Bereich der Pedalaufnahme kommen kann.

" Das heißt konkret: Fahrradfahrer könnten plötzlich ins Leere treten, weil das Pedal ohne Vorwarnung abbricht - vor allem, wenn starke Kräfte walten, zum Beispiel beim Antritt oder Bergauffahren. Der Marktführer für mittel- und hochpreisige Mountainbikes warnt: "Der beschriebene Produktfehler kann zu einem Versagen der Verbindung führen und erhöht das Risiko eines, der zu Sachschäden und zu schweren Verletzungen führen kann.

" Insgesamt 17 Modelle von fünf Modelltypen dürfen ab sofort nicht mehr gefahren werden. Sie kosten etwa zwischen 4100 und 7000 Euro. Cube empfiehlt Kunden, zunächst die Rahmennummer zu prüfen, um festzustellen, ob man betroffen ist. Dann am besten den Händler aufsuchen: "Der CUBE Fachhändler übernimmt die vollständige Überprüfung und den Austausch des Kurbelarms vor Ort.

Es fallen keine Kosten für den Austausch an," heißt es weiter. Schon vor drei Jahren gab es bei Cube eine ähnliche Warnung





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E-Bike Fabrikatsmangel Kurbelarm Unfallgefahr Rückruf

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