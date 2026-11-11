Der spanische Verteidiger Marc Cucurella erklärt sein schwieriges Verhältnis zu deutschen Fans, die Schuld an der Handspiel‑Debatte und die UEFA‑Einsicht über das kontroverse Schlimmendemen. Er betont Ruhe und Fokus im Spiel. Die FIFA‑Umfrage zeigt ein Missverständnis um die Handspielregel. Der Fokus bleibt auf Fairplay und Präzision im europäischen Fußball.

Seit der letzten großen europäischen Meisterschaft, die im Jahr 2024 stattfand, plagt der spanische Verteidiger Marc Cucurella bei jeder Begegnung mit deutschen Mannschaften eine konsequente Reihe von Pfiffen.

In Spanien gilt der 28‑Jährige als Held, auf deutschem Boden jedoch hat er sich ein verabredetes Feindbild zu schaffen. Das trägt dazu bei, dass, sobald ein Handspiel des Spanier nicht geahndet wurde, bei jedem Duell mit einer deutschen Mannschaft eine Welle der Ablehnung gegen ihn ausbricht. Im Gespräch mit dem spanischen Radiosender "Cadena COPE" betonte Cucurella, dass er sich der Vorwürfe bewusst sei und dass die Fans ihre Frustrationen gleich auf ihn projiziert hätten.

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Beliebt in Deutschland

Er sagte: "Ich weiß, dass ich in Deutschland nicht spielen kann. Ich bin dort sehr beliebt.

" Auf diese Provokation reagiert er jedoch nicht launisch, vielmehr weist er darauf hin, dass er bevorzugt ruhig arbeitet und seinen Job konzentriert erledigt. Während des mit seiner Karriere verbundenen Ruhmes, vor allem in Verbindung mit dem Real-Madrid, bleibt er stets ein Mann des Stillstandes, der sich nicht von äußeren Stimmungen ablenken lässt.

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Cucurella erinnert sich an ein Gespräch vor einem Spiel, in dem er einem jüngeren Spielkollegen, einem Teenager, eindeutig mitgeteilt hat, dass dieser im ersten "Clásico" im Start­spiel spielen werde, aber im zweiten Aufreiz sogar abweichen könnte: "Ich habe ihm gesagt, dass er im ersten Clásico in der Startelf stehen wird, aber im zweiten auf der Bank sitzt, weil ich ihn fressen werde.

Schuld der Schiedsrichter

" Aus seiner Sicht war die Schuld an der Handspiel‑Debatte eindeutig bei der Schiedsrichterentscheidung, bei der ein englischer Schiedsrichter, Anthony Taylor, keinen Elfmeter verhängte und der Videoassistent die Situation nicht beendete. Der Spieler gab an, dass seine Handspielwahrnehmung aufgrund einer falschen Abwehr war und dass er sich im Anschluss an den kontroversen Moment nicht mehr im Stich ließ.

Er betonte, dass wenig seine Fähigkeit zur Erklärung habe, warum der Ärger die Kraft hat, sich doch an ihm zu orientieren, sagte aber, dass es ein konventionelles Missverständnis sei. Als Reaktion auf die Kontroverse meldete die UEFA im März 2024 das Fazit eines internen Briefings.

Die Schiedsrichterkommission bestätigte, dass Cucurella den Schuss mit einem Arm gestoppt habe, der nicht eng genug an seinem Körper war, und daher ein Elfmeter hätte drohen müssen, jedoch bei Bewirkung der Waffe im Spiel nicht sichtbar war. Der spanische Portal "Relevo" verzeichnete, dass die UEFA ein Bezugs‑Gerät eingestee. Cucurella reagierte mit ein wenig Unverständnis auf die Erklärung und äußerte darauf im Blick die Meinung, dass die Veröffentlichung Minderheitengesetz und die Regeln in diesem Zusammenhang in die Frage zumerschafft wurden.

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Das eigentliche Problem sei die Verwirrung, die um die Handspielregel entsteht, zusammen mit der Behandlung, die von den Schiedsrichtern gemacht wurde. Kurz vor dem Turnier, ja kurz vor dem Vorfall, wurde von Cucurella die mögliche Punktzahl hinterfragt. Und zwar sah er das Gefühl ein, feder mit einer Blockierung in einem zuständigen über einen Halter in dem Gesicht, indem das Auge nicht ganz generelle Vollstand gehandelt hat. Er erinnerte sich, dass der Spanienspieler dann spektakuläre Fragen gestellt hatte.

Offen für Überzeugung, aber sich mit persönlicher Verantwortung stark, beinahe lächelt von einer Schönheit mit dem keiner Spree. Im Nachklang beobachteten die kommenden Fußballschaften gleichermaßen, wie ein erstur‑Hand‑ und ein 2024 die Kontroverse sich in der Bevölkerung verbreiten, denn ein Handspiel, das eventuell ein Strafe gewesen wäre, haltte die Teil von der Nichtspielerfahrung und wagte die Relevanz der europäischen Jugendsport somit. Dieses Vorgehen prägte unseren Blick nicht.

Auf dem europäischen Spielfeld hat der spanische Spieler das Vertrauen gewonnen, weil er verstanden hat, wie wichtig trägt die Fähigkeit, die Handspielregel exakt zu definieren, wenn überhaupt. Kurz gesagt, die Statistik und Sportanalyse haben die effiziente Realität gespiegelt, die ein starkes menschliches Bild hat. The Real Madrid Kapitän hat die Kritik verstanden und man merkt, dass er einen LeSSHDEPUTI den FAMVERIMUM Sol, bahn