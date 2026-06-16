Culpa Mía-Reihe: Alle Filme und Bücher im Überblick - inklusive Neuauflage Your Fault: London

Die Culpa Mía-Reihe von Mercedes Ron umfasst eine Buchtrilogie und zwei Filmtrilogien: das spanische Original und das UK-Remake Your Fault: London. Erfahren Sie die empfohlene Reihenfolge, Handlung und Hintergründe.

Die Culpa-Mía-Reihe hat sich von einer Wattpad-Geschichte zu einem globalen Phänomen entwickelt. Die argentinische Autorin Mercedes Ron veröffentlichte die Romane zunächst online, bevor sie als gedruckte Bestseller weltweit Millionen Leserinnen und Leser begeisterten.

Die Geschichte dreht sich um die leidenschaftliche und turbulente Beziehung zwischen Noah und Nick, die durch Geheimnisse, Familiendramen und verbotene Anziehungskraft geprägt ist. Die Buchtrilogie umfasst die Bände Culpa Mía (Meine Schuld), Culpa Tuya (Deine Schuld) und Culpa Nuestra (Unsere Schuld). Die deutschen Übersetzungen sind bei uns ebenfalls erhältlich, wobei der dritte Band im August 2026 auf Deutsch erscheint. Die Romane sind in chronologischer Reihenfolge zu lesen, um die Entwicklung der Charaktere optimal zu verfolgen.

Amazon Prime Video adaptierte die Buchreihe zunächst als spanischsprachige Filmtrilogie. Die erste Verfilmung Culpa Mía (2023) mit Nicole Wallace und Gabriel Guevara in den Hauptrollen wurde ein Überraschungserfolg und legte den Grundstein für die Fortsetzungen Culpa Tuya (2024) und Culpa Nuestra (2025). Die Filme blieben weitgehend treu an der Buchvorlage, ergänzten jedoch einige moderne Elemente und intensivierten die emotionale Tiefe der Szenen.

Nach dem Erfolg des spanischen Originals entschied sich Amazon für ein internationales Remake, das die Geschichte in London ansiedelt. Der erste Teil My Fault: London (auch bekannt als Your Fault: London) startete im Februar 2025 und erzählt die Handlung aus einer frischen Perspektive mit neuen Darstellern: Asha Banks (bekannt aus A Good Girl's Guide to Murder) spielt Noah, und Matthew Broome (The Buccaneers) übernimmt die Rolle von Nick.

Das Remake behält den Grundkonflikt bei, verlagert aber das Setting nach Großbritannien und passt kulturelle Details an, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Das UK-Remake ist ebenfalls als Trilogie geplant. Teil 2 trägt den Titel Your Fault: London und soll voraussichtlich im Herbst 2025 erscheinen. Der dritte Teil Our Fault: London wird die Reihe abschließen und ist für 2026 angekündigt.

Fans stehen vor der Frage, in welcher Reihenfolge sie die Filme und Bücher konsumieren sollten. Eine beliebte Option ist, zuerst die Bücher zu lesen, um die tiefergehenden Hintergründe der Charaktere zu erfahren, und dann die Filme anzuschauen, um die visuelle Umsetzung zu genießen. Wer das Remake priorisieren möchte, kann auch direkt mit My Fault: London beginnen und danach die spanischen Originale entdecken. Die Filmreihen lassen sich unabhängig voneinander verstehen, da jede Version eine eigenständige Interpretation der Geschichte bietet.

Die Handlung folgt weiterhin den Höhen und Tiefen der Beziehung von Noah und Nick, wobei Themen wie Vertrauen, Vergebung und die Überwindung traumatischer Vergangenheiten im Mittelpunkt stehen. Die Produktion der Remakes zeigt, dass die Culpa-Mía-Reihe nicht nur in Spanien, sondern international eine treue Fangemeinde hat, die gespannt auf jede neue Adaption wartet. Mit der Kombination aus Buchvorlage und zwei Filmtrilogien bietet die Reihe Unterhaltung für mehrere Jahre und beweist, dass Liebesgeschichten mit Hindernissen zeitlos sind





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