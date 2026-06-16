Das englischsprachige Remake der spanischsprachigen Young-Adult-Romanzen setzt die Erfolgsserie fort. Der Film erzählt die Geschichte von Noah und Nick, die sich immer noch nicht voneinander lassen können, trotz der Missbilligung ihrer Eltern und der zahlreichen Streitereien, die ihre Beziehung begleiten. Das Ende des Films bietet eine überraschende Wendung, die den dritten Teil der Trilogie zumindest vor eine kleine erzählerische Hürde stellt.

Die spanischsprachigen Young-Adult-Romanzen haben sich nach ihrer Veröffentlichung in 170 Ländern an die Spitze der beliebtesten Titel von Prime Video gesetzt. Kein Wunder also, dass bereits ein englischsprachiges Remake mit dem Titel ' Culpa Tuya - Deine Schuld: London ' an den Start gegangen ist.

Der Film folgt den Ereignissen des ersten Teils und erzählt die Geschichte von Noah und Nick, die sich immer noch nicht voneinander lassen können. Die Eltern der beiden heißen ihre unsittliche Liebesbeziehung alles andere als gut, was zu zahlreichen Streitereien führt. Die schnell gekränkten Noah und Nick schaukeln sich in ihrer Eifersucht gegenseitig hoch und es kommt zu immer neuen Konflikten. Auch die mit reichlich Pop-Gesülze unterlegten, stilisierten Liebesszenen können nicht mit frischen Ideen punkten.

Das Ende des Films bietet jedoch eine überraschende Wendung, die den dritten Teil der Trilogie zumindest vor eine kleine erzählerische Hürde stellt





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