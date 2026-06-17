"Culpables"-Reihe in Teil 4 fortgesetzt: Noah und Nicks Geschichte in Buchform

Fans der "Culpables"-Trilogie werden begeistert sein, dass die Geschichte von Noah und Nick zumindest in Buchform fortgeführt wird. In Teil 4 wird die Liebe und die Vergangenheit der Titelhelden auf einen harte Probe gestellt.

Zumindest in Buchform geht die "Culpables"-Reihe von Mercedes Ron in Teil 4 weiter. So wird Noah und Nicks Geschichte fortgesetzt. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Der dritte Film "Culpa Nuestra" von 2025 gilt bislang als offizieller Abschluss der Reihe bei Prime Video. Bislang gibt es allerdings, dass Amazon auch das vierte Buch adaptieren wird.

Angesichts der massiven Popularität der "Culpables"-Reihe sowie ihrer Verfilmungen scheint es jedoch unwahrscheinlich, dass Amazon sich diese Chance entgehen lassen wird. Der kleine Andy ist Nicks und Noahs ein und alles. Doch das fragile Gleichgewicht ihrer leidenschaftlichen Beziehung gerät dadurch ins Wanken. Während Noah sich kaum im Spiegel wiedererkennt, kämpft Nick erneut mit den Geistern der Vergangenheit, denen er jahrelang zu entkommen versuchte.

Als eine Anschuldigung ihn in die Enge treibt, explodiert alles. Im Auge des Sturms ist ihre Liebe kein Zufluchtsort mehr, sondern wirdjani..





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