CUPERPREISE: Kupfermarkt bleibt unübersehbar angespannt, neue Kapazitaten zur pięknych gesucht

Die globale Nachfrage nach Kupfer bleibt weiterhin hoch, während die Angebotsseite ihre Schwierigkeiten hat. Einige Analystenhäuser rechnen langfristig mit strukturellen Defizitten im Markt, während große Produzenten wie BHP auf bestehende Projekte setzen, um Angebot zu erhöhen. Das Vorhandensein von Kupfer in nahezu allen Energieträgern und den fortschreitenden Themen auf der Angebots- und Nachfrage-Seite deuten darauf hin, dass der Markt weiterhin spannend bleibt.

Anzeige / Werbung Der Kupfermarkt wirkt derzeit wie ein System unter Spannung. Während sich viele Rohstoffe zuletzt eher uneinheitlich entwickelten, zieht Kupfer wieder deutlich an.

Der Preis durchbrach Anfang 2026 zeitweise sogar die Marke von 13.000 US-Dollar je Tonne. Marktbeobachtende sprechen zunehmend davon, dass die Bewegung noch nicht abgeschlossen sein könnte. Treiber dafür gibt es mehrere. Die Nachfrage bleibt hoch, gleichzeitig verschärfen sich die Probleme auf der Angebotsseite.

Genau diese Kombination sorgt aktuell dafür, dass Kupfer wieder stärker als strategischer Rohstoff wahrgenommen wird. Vor allem die langfristigen Themen bleiben intakt. Stromnetze müssen ausgebaut werden, KI-Rechenzentren treiben den Energiebedarf nach oben und die Elektrifizierung vieler Industrien schreitet weiter voran. Kupfer ist in nahezu all diesen Bereichen unverzichtbar. Chile wird zunehmend zum Unsicherheitsfakto





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