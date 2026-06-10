Cupra Formentor im Gebrauchtwagen-Check: Sportlich, aber mit bekannten Problemen

Der Cupra Formentor ist ein beliebtes Gebrauchtwagenmodell, jedoch gibt es einige bekannte Schwachstellen. Ein Überblick über Stärken, Schwächen und Rückrufe des sportlichen SUVs.

Dank effektivem Marketing und der Nutzung der VW-Plattform kommt der sportlich designte Cupra Formentor bei den Kunden gut an und läuft meist problemlos über die Produktionslinie.

Die Marke Cupra wurde 2018 innerhalb des VW-Konzerns neu etabliert, nachdem der Name zuvor für die sportlichen Modelle von Seat stand. 2020 führte Cupra mit dem Formentor sein erstes eigenständiges Modell ein, ein SUV mit coupéhafter Linienführung, das auf spanischem Design basiert. Das Motorenprogramm reicht von dem 1.5 TSI mit 150 PS, der nicht besonders sportlich ist, bis zum auf 7.000 Einheiten limitierten Topmodell VZ5, das den aus anderen Cupra-Modellen bekannten leistungsstarken Antrieb bietet.

Später folgten zwei Benzin-Hybride mit 204 und 272 PS sowie ein 2.0-Liter-Diesel mit 150 PS. Ein Facelift im Jahr 2024 brachte weitere Verbesserungen. Mit seiner erhöhten Sitzposition und dem markanten Auftritt hebt sich der Formentor von vielen Konkurrenten ab. Die früh abfallende Dachlinie beeinträchtigt jedoch die Kopffreiheit auf den hinteren Sitzen und den Kofferraum.

Die sportlichen VZ-Versionen zeichnen sich durch einstellbare Dämpfer und Sportbremsen aus. Bekannte Schwachstellen umfassen das häufig abstürzende Infotainmentsystem, das im gesamten VW-Konzern auftritt, eine schlechte Rundumsicht, wenig hochwertig wirkende Materialien im Innenraum und ruckelnde Doppelkupplungsgetriebe, die nicht zum anspruchsvollen Image der Marke passen. Sechs Rückrufe wurden bisher registriert, darunter Ausfälle von Assistenzsystemen, fehlerhafte Sicherheitsgurte, defekte Hinterradträger, bruchgefährdete Motorlager und lose Motorabdeckungen, die Feuer fangen können.

Bei den Plug-in-Hybriden der Baujahre 2020 bis 2022 bestand zudem eine Kurzschluss- und Brandgefahr aufgrund einer falschen Sicherung; Abhilfe schafft ein Austausch sowie eine zusätzliche Isoliermatte im Hochvoltsystem. Beim Gebrauchtwagenkauf zeigt der Formentor die ersten Alterserscheinungen, ist jedoch insgesamt marktüblich und besteht die Hauptuntersuchung wahrscheinlicher als der Durchschnitt. Auffällig sind vermehrt monierte Bremsscheiben, möglicherweise aufgrund des sportlichen Fahrprofils, sowie gelegentlicher Ölverlust. Sehr zuverlässig hingegen sind die Bremsfunktion und die Beleuchtung





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