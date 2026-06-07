Curacao als kleinste WM-Nation: Generalprobe gegen Aruba macht deutlich, warum Deutschland den Karibikstaat ernst nehmen muss

Der Inselstaat Curacao bestreitet sein letztes Testspiel vor der WM mit einem souveränen 4:0 gegen Aruba. Die Partie offenbart die Qualität im Kader des smallesten WM-Teilnehmers aller Zeiten. Germanys Team um Nagelsmann sollte gewarnt sein, auch wenn die Marktwerte deutlich auseinandergehen.

Gruppenspiel auf Curacao . Der karibische Inselstaat absolvierte am Samstag wie Deutschland seinen letzten Test vor dem Turnier - und zeigte dabei, dass er nicht unterschätzt werden darf.

Gegen Aruba setzte sich die Mannschaft von Trainer Dick Advocaat souverän mit 4:0 durch. Für Curacao trafen Joshua Brenet, Jeremy Antonisse, Livano Comenencia und Juninho Bacuna. Eine gelungene Generalprobe auf heimischem Boden für den Zwergstaat, bevor das Team Anfang der Woche in die USA reist. Als Nummer 82 der Weltrangliste war der deutliche Erfolg gegen Aruba (Platz 189) zwar erwartbar und sollte nicht überbewertet werden.

Dennoch offenbarte die Partie die fußballerische Qualität, die in Curacaos Kader steckt. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist daher gut beraten, den Gegner ernst zu nehmen - auch wenn die Marktwerte beider Teams Bände sprechen: 25,78 Millionen vs. 947 Millionen Euro. Der karibische Inselstaat beendete die Gruppenphase der CONCACAF-Qualifikation ungeschlagen und schrieb damit Geschichte. Curacao zählt nur 156.115 Einwohner und ist damit offiziell das kleinste Land, das sich jemals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert hat.

Der Inselstaat löst den bisherigen Rekordhalter Island ab, der sich 2018 mit rund doppelt so vielen Einwohnern für die WM qualifizierte. Neben Trainer Advocaat spielen mit den vier Ex-Bundesliga-Profis Jürgen Locadia, Riechedly Bazoer, Tahith Chong und Joshua Brenet auch ein paar bekannte Gesichter mit. Neben Deutschland trifft Curacao in der Gruppenphase am 21. Juni auf Ecuador und am 25. Juni auf die Elfenbeinküste





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Curacao WM 2026 CONCACAF Kleinstes Land Dick Advocaat Julian Nagelsmann Gruppenphase Ecuador Elfenbeinküste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM-Generalprobe gegen USA: Manuel Neuer fehlt im AbschlusstrainingIm Härtetest gegen die USA soll die erste Elf ran. Doch bei seinem Torwart muss sich Julian Nagelsmann weiter gedulden.

Read more »

WM-Generalprobe geglückt: Havertz und Sané schießen Deutschland zum Sieg gegen die USABeim letzten Test vor der WM traf die deutsche Nationalelf in Chicago auf die USA. Dabei zeigte sie zwar gute Ansätze, aber auch, dass noch Arbeit vor ihr liegt.

Read more »

Leroy Sané schießt DFB-Elf zum Sieg bei WM-Generalprobe gegen USANach dem Ausfall von Lennart Karl sorgt Leroy Sané mit seinem Tor für den neunten Sieg in Serie. Die DFB-Auswahl gewinnt 2:1 gegen die USA, zeigt aber defensive Schwächen.

Read more »

Vor Auftakt gegen DFB-Elf: Curacao siegt bei WM-GeneralprobeZunächst droht dem WM-Debütanten eine Blamage gegen Aruba. Dann sorgen die eingewechselten Leistungsträger für klare Verhältnisse.

Read more »