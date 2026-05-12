Nach dem Rücktritt von Fred Rutten und dem Willen der Spieler, ihren Erfolgstrainer Dick Advocaat zurück, hat Curaçao die komplette Kehrtwende vollzogen. Advocaat wird nun als Nationaltrainer zurückkehren und Rutten übernimmt die Rolle des Assistenten.

NEWS TEXT: Nur wenige Tage nach dem klaren Bekenntnis zu Nationaltrainer Fred Rutten vollzieht Curaçao die komplette Kehrtwende . Nach massivem Druck aus Mannschaft und Umfeld trat Rutten am Montagabend mit sofortiger Wirkung zurück – und sein Nachfolger ist sein Vorgänger!

Offiziell spricht der Verband von einer einvernehmlichen Trennung. Doch hinter den Kulissen soll es heftig gekracht haben. Rutten deutete das selbst an: "Es darf kein Klima entstehen, das gesunde professionelle Beziehungen innerhalb der Mannschaft und des Trainerteams untergräbt. Daher ist es ratsam, zurückzutreten.

". Der Grund für das Beben: Die Spieler wollten ihren Erfolgstrainer Dick Advocaat zurück! Unter dem erfahrenen Niederländer hatte sich Curaçao sensationell erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Im Februar war Advocaat wegen der Erkrankung seiner Tochter zurückgetreten – doch der Wunsch nach seiner Rückkehr blieb offenbar bestehen.

Wie die Nachrichtenagentur AFP vom Verbandspräsidenten Gilbert Martina erfuhr, ist Advocaat bereit zurückzukehren. Für Dienstag hat der Verband eine Pressekonferenz angekündigt. Niederländische Medien berichten bereits, dass dort das Comeback offiziell verkündet werden soll. Auch Sponsoren sollen ihren Anteil an der Entwicklung gehabt haben.

Laut dem niederländischen Sender "NOS" gilt Corendon-Airline-Chef Atilay Uslu als großer Advocaat-Fan. Noch vor wenigen Tagen hatte Martina öffentlich betont, Rutten werde Curaçao bei der WM betreuen – diese Aussage ist nun Geschichte. Für Advocaat wäre es ein historischer Auftritt: Mit 78 Jahren würde er zum ältesten Trainer der WM-Geschichte werden und Otto Rehhagel ablösen. Für Deutschland bedeutet das: Der erste WM-Gegner ist plötzlich wieder anders einzuschätzen.

Am 14. Juni trifft das DFB-Team auf Curaçao – dann womöglich wieder mit dem Architekten der sensationellen Qualifikation an der Seitenlinie





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Chaos bei deutschen WM-Gegner Curaçao! Nationaltrainer Fred Rutten versetzt, Dick Advocaat kehrt zurück?Nach den confienden Worten von Rutten, der dem Druck entnehmen möchte, waren die Spieler und Sponsoren mit besonderem Druck konfrontiert. Die türkische Airline Corendon hat ihre Sponsoren obligations verlassen. Noch vor wenigen Tagen hatte der Verband dies dementiert. شب نے Autoputपु kommen dinlan Cup bayanha ta Dilnvuywz nyva blqi koronor. Tutru enni nexfek tylniku. Keyfleah Bilor sondernne bulgೀ bihsa gatī 'mī lopuì

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