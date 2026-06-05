Curaçao: Einzigartige Geschichte bei der Weltmeisterschaft

Curaçao hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert und wird als riesiger Underdog in die Spiele der Gruppenphase gehen. Die Nationalmannschaft besteht aus Spielern, die in den Niederlanden geboren wurden.

Curaçao hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Für den Karibikstaat, der gerade einmal circa 150.000 Einwohner hat, ist allein die Teilnahme ein riesiger Erfolg. Klar, dass Deutschlands Auftaktgegner als riesiger Underdog in die Spiele der Gruppenphase geht.

Besonders kurios dabei: Von allen 26 Spielern, die Nationaltrainer Dick Advocaat (78) berufen hat, ist nur einer auch wirklich in Curaçao geboren. Die Rede ist von Tahith Chong (26), der in Willemstad auf der Insel geboren wurde. Alle anderen Spieler des Kaders wurden in den Niederlanden geboren. Denn: Der Inselstaat ist ein autonomer Teil der Niederlande.

Daher klingen auch manche Namen eher niederländisch. Selbst Chong zog nach zehn Jahren in der Karibik nach Europa. Für ein halbes Jahr spielte der 26-Jährige in der Saison 2020/21 für Werder Bremen. Jetzt ist er beim englischen Zweitligisten Sheffield United unter Vertrag.

Mit einem von 26 Spielern liegt Curaçao in dieser Statistik aller WM-Teilnehmer ganz vorn. Doch auch andere Nationen haben viele Spieler, die ihre ersten Jahre nicht in diesem Land verbracht haben. Nach Curaçao rangieren DR Kongo (20 Spieler), Marokko (19 Spieler) und Bosnien-Herzegowina (17 Spieler) auf den nächsten Plätzen. Für Curaçao startet das WM-Abenteuer gegen Deutschland (14.

Juni, 19 Uhr). Danach folgen das Duell mit Ecuador (21. Juni, 2 Uhr) und die Begegnung gegen die Elfenbeinküste (25. Juni, 22 Uhr)





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