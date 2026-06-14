Curacao gegen Deutschland: Außenseiter mit großem Herzen und erfahrenem Coach

Die Nationalmannschaft von Curacao startet mit großem Kampfgeist und Zuversicht in ihr WM-Auftaktspiel gegen Deutschland. Trainer Dick Advocaat, der als ältester Coach der WM-Geschichte antritt, sieht im Außenseiterstatus eine Chance, während Kapitän Bacuna die Bedeutung deskleinsten WM-Teilnehmers für die karibische Identität unterstreicht. Bundestrainer Nagelsmann lobt das Werk Advocaats, stellt aber klar, dass ein derart langes Trainerleben für ihn keine Option ist.

Vor dem ersten Spiel der Gruppe E gegen die deutsche Nationalmannschaft gibt sich Curacao kämpferisch und zuversichtlich. Die Mannschaft des 78-jährigen Trainers Dick Advocaat , der als ältester Coach in der WM-Geschichte antritt, sieht sich als Außenseiter , der jedoch nichts zu verlieren hat.

Kapitän Leandro Bacuna betont die lange Reise des karibischen Inselstaates, der mit rund 155.000 Einwohnern der kleinste WM-Teilnehmer aller Zeiten ist, und die Botschaft, dass auch kleine Nationen ein großes Herz haben. Advocaats taktischer Plan geht davon aus, dass Deutschland das Spiel dominieren wird, und Curacao den Raum nutzen muss, der ihnen bleibt. Gleichzeitig lobt Bundestrainer Julian Nagelsmann Advocaats Arbeit und bezeichnet ihn als cool und brillant, fügt aber hinzu, dass er selbst nicht mit 78 Jahren noch trainieren wolle.

Die Partie verspricht damit nicht nur ein sportlicher, sondern auch ein generationenübergreifender und kultureller Kontrast





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Curacao Deutschland Dick Advocaat WM 2022 Gruppe E Leandro Bacuna Julian Nagelsmann Außenseiter Ältester Trainer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutschland gegen Curaçao: Chance auf historischen Sieg bei WM-AuftaktDie deutsche Nationalmannschaft trifft im ersten WM-Spiel auf Curaçao, das kleinste Land der WM-Geschichte. Mit nur 150.000 Einwohnern und einem bescheidenen Marktwert des Kaders gilt es als klarer Außenseiter. Kann Deutschland an den historischen 8:0-Sieg von 2002 anknüpfen und sogar zweistellig gewinnen?

Read more »

WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao: Welche Verbindungen Sachsen-Anhalt mit der Karibikinsel hatDie deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Sonntag bei der Weltmeisterschaft auf Curaçao. Sachsen-Anhalt und die Insel in der Karibik verbindet mehr als nur Fußball.

Read more »

Deutschland gegen Curaçao: WM-Orakel aus dem Allwetterzoo Münster tippt auf UnentschiedenAmeisenbär Taio aus dem Zoo Münster hat seinen ersten Tipp als WM-Orakel abgegeben: Deutschland gegen Curaçao Unentschieden.

Read more »

Deutschland gegen Curaçao: WM-Auftakt mit AußenseiterAm 14. Juni 2026 startet Deutschland mit einem Aufeinandertreffen gegen WM-Neuling Curaçao in die WM 2026. Das Spiel wird live im TV und Stream übertragen. Hier erfahren Sie alle Details zu Anstoßzeit, Übertragung und den Hintergründen.

Read more »