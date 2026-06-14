Curaçao, ein kleines Land aus der Karibik, ist auf dem Weg zur WM 2026. Trainer Dick Advocaat hat ein Team zusammengestellt, das fast ausschließlich aus Spielern aus Holland besteht.

Curaçao gegen Deutschland : Der WM-Neuling mit dem Holländischen Flair. Das kleine Land aus der Karibik ist auf dem Weg zur WM 2026 . Trainer Dick Advocaat , ein ehemaliger Bondscoach der Niederlande, hat ein Team zusammengestellt, das fast ausschließlich aus Spielern aus Holland besteht.

Der viermalige Weltmeister Deutschland ist das erste Gegner von Curaçao in der Qualifikation. Der Abwehrspieler Roshon van Eijma antwortet trocken, als er gefragt wird, ob Curaçao gewinnen kann: 2:0 für Curaçao. Das Team ist zwar nicht chancenlos, aber es gibt auch viele Gründe, warum Curaçao unterliegen könnte. Advocaat ist ein Disziplin-Fanatiker und hat klare Regeln für sein Team.

Die Spieler folgen ihm, weil er Erfolg hat und am Ende seiner Karriere lockerer geworden ist. Beispiele sind die karibische Musik, die bei Trainingseinheiten und im Mannschaftsbus läuft, und die Feier auf einer Bühne nach der geglückten WM-Generalprobe gegen Aruba. Advocaat und seine Holländer, getarnt als Curaçao, werden morgen für uns gefährlicher als viele ahnen





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