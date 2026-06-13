Curaçao trifft auf Deutschland: Karibik-Fußballer fordern den Weltmeister heraus

Der kleine Inselstaat Curaçao, knapp 160.000 Einwohner, tritt mit einem Team voller Niederländer gegen Deutschland an. Trainer Dick Advocaat will überraschen.

Curaçao , der kleine Inselstaat in der Karibik mit nur knapp 160.000 Einwohnern und einer Fläche von 444 Quadratkilometern (halb so groß wie Berlin), hat eine Fußball mannschaft, die es in sich hat.

Die meisten Spieler sind in den Niederlanden geboren, was dem Team den Spitznamen Niederlande II eingebracht hat. Vor dem bevorstehenden Freundschaftsspiel gegen Deutschland spricht Trainer Dick Advocaat von einer besonderen Rivalität: Es ist ein Spiel gegen die Niederlande II, weil unsere Spieler fast alle dort geboren wurden. Das sorgt für eine besondere Rivalität und Brisanz - und motiviert uns zusätzlich. Achtung, Deutschland!

Holland tarnt sich als Curaçao! Im 26er-Kader gibt es nur einen Spieler, der tatsächlich in Curaçao geboren wurde: Ex-Werder-Profi Tahith Chong (26). Alle anderen stammen aus den Niederlanden. Diese enge Verbindung sorgt für eine emotionale Begegnung, bei der die Spieler alles geben wollen.

Abwehrspieler Roshon van Eijma (27) gibt sich kämpferisch: 2:0 für Curaçao, prophezeit er gegenüber BILD. Mitspieler Juriën Gaari (32) kündigt an: Wir sind wie Löwen auf dem Platz, um mit den Gegnern zu kämpfen. Trainer Dick Advocaat, der die ehemalige niederländische Kolonie sensationell zur WM führte, ist ein erfahrener Taktiker. Der 78-Jährige war dreimal Bondscoach der Niederlande, erreichte bei der WM 1994 in den USA das Viertelfinale und schied gegen den späteren Weltmeister Brasilien aus.

Auch in Deutschland war er aktiv, unter anderem als Trainer in Gladbach. Advocaat ist bekannt für seine Disziplin. Es gibt bei uns klare Regeln, vor allem Pünktlichkeit ist ihm sehr wichtig, sagt Gaari. Daher wird der Trainer auch der kleine General genannt.

Doch im Alter ist er etwas lockerer geworden: Er erlaubt karibische Musik im Training und im Mannschaftsbus. Das Team hat sich eine große schwarze Musikbox angeschafft. Ende Mai hielt Curaçao sein erstes Trainingslager ab. Dass es gleich zu Beginn gegen Deutschland geht, ist doch fantastisch.

Da wissen wir sofort, wo wir stehen. Wir wollen in die nächste Runde. Eine Überraschung ist immer möglich. Und eine Überraschung kann schon reichen, um weiterzukommen, so Advocaat.

Wir sind nicht chancenlos. Es steckt sehr viel Ehrgeiz in dem Team. Und wenn du den hast, kannst du auch einiges erreichen. Nach der geglückten WM-Generalprobe gegen Aruba (4:0) ließ sich Advocaat zusammen mit seinen Spielern auf einer Bühne von den Fans feiern.

Die Stimmung im Team ist hervorragend, der Zusammenhalt stark. Die Spieler folgen ihrem Trainer, weil er mit ihnen Erfolg hat und eine klare Linie vorgibt. Deutschland wird gewarnt: Curaçao kommt mit viel Selbstvertrauen und einem unberechenbaren Spielstil. Die Partie verspricht Spannung und einen Hauch Karibik auf dem Rasen





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