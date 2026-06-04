Curaçao wird sein gelbes Auswärtsdress wahrscheinlich nicht tragen

Die FIFA hat die offiziellen Trikotzuweisungen für die Weltmeisterschaft veröffentlicht. Curaçao muss in allen drei Gruppenspielen im blauen Heimtrikot spielen und das gelbe Auswärtsdress wird wahrscheinlich nicht getragen.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist riesig. Die Euphorie ist noch größer geworden, als der Neuling sein Auswärtstrikot für das Turnier vorgestellt hat, das schnell zum internationalen Publikumsliebling geworden ist.

Doch jetzt ist die bittere Nachricht, dass Curaçao das Trikot bei der WM wahrscheinlich überhaupt nicht tragen wird. Das liegt an den offiziellen Trikotzuweisungen für das Turnier, die die FIFA am Samstag veröffentlicht hat. In dem Dokument wird für jedes Spiel genau festgelegt, in welchen Farben die Spieler, Schiedsrichter und sogar die Ballkinder auftreten. Curaçao muss demnach in allen drei Gruppenspielen gegen Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste im blauen Heimtrikot statt im deutlich beliebteren pastellgelben Auswärtsdress spielen.

Da der WM-Neuling eher nicht zu den Favoriten auf ein Weiterkommen in die K.-o. -Phase und damit auf weitere Spiele zählt, könnte man Curaçao tatsächlich nie in ihrem gelben Outfit sehen





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