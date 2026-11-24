Curiosity entdeckt zufällig ungewöhnliche geologische Überreste auf dem Mars. Neue Studien erklären das für den Planeten seltene Phänomen.

für Aufsehen. Während einer Routinefahrt zerbrach ein Stein und gab sein ungewöhnliches, hellgelbes Inneres preis, das aus reinem elementarem Schwefel bestand. Da die Entstehung von elementarem Schwefel normalerweise mit vulkanischen oder hydrothermalen Prozessen verbunden ist, für die es an dieser Stelle bislang keinerlei Hinweise gibt, stehen die Forscher vor einem Rätsel.

Zwei kürzlich veröffentlichte Studien liefern nun eine mögliche Erklärung. Obwohl Sulfate auf dem Mars relativ häufig zu finden sind, gilt die Entdeckung von reinem Schwefel als wissenschaftliche Sensation.

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„Ein Feld aus Steinen aus reinem Schwefel zu finden, ist wie eine Oase in der Wüste zu entdecken“, erklärte Ashwin Vasavada, Projektwissenschaftler der Curiosity-Mission am Jet Propulsion Laboratory der. Bei Sulfaten handelt es sich um Salze, die Schwefel und Sauerstoff enthalten und häufig gemeinsam mit anderen Mineralien in Wasser gelöst vorkommen. Verdunstet das Wasser, können die Sulfatmineralien auskristallisieren und charakteristische Ablagerungen bilden. Elementarer Schwefel hingegen stellt eine Besonderheit dar.

Seine Entstehung wird aus geologischer Sicht mit vulkanischen oder hydrothermalen Prozessen in Verbindung gebracht. Für eine solche Aktivität gibt es am Fundort bislang jedoch keine wissenschaftlichen Belege. Der Fund von Unmengen an reinem Schwefel offenbart eine Lücke in der Entstehungsgeschichte des Planeten, die mit zwei neuen Studien geschlossen werden soll, wie „untersuchte die vom Rover aufgenommenen Bilder der Region sowie dessen chemische Analysen des freigelegten Schwefels.

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Bemerkenswert für die Forscher war dabei das Gewicht von Curiosity, der auf dem Mars 341 Kilogramm wiegt, statt seiner 899 Kilogramm auf der Erde. Eine einfache Überfahrt sorgte für das leichte Zerbrechen des Steines. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

Die Wissenschaftler vermuten, dass Schwefelgase aus der Frühzeit des Mars vor etwa 3,1 bis 2,8 Milliarden Jahren unter der Oberfläche gefangen waren, womöglich in eisähnlichen Käfigen. Als das Tal im Laufe der Zeit durch Erosion ausgehöhlt wurde, wichen die Druckverhältnisse und chemische Reaktionen bildeten reinen Schwefel, ohne dass dafür Hitze am Standort nötig war.

„Es ist kaum zu begreifen, wie lange diese Gesteine dort gelegen haben, ohne dass sie nennenswerten chemischen Veränderungen ausgesetzt waren“, sagte der Geochemiker Jeff Berger vom Johnson Space Center der NASA, der die Studie mitgeleitet hat. Im Rahmen einer zweiten Studie untersuchte der Atmosphärenwissenschaftler Jiawei Wang von der Cornell University mit seinem Team, ob eine chemische Reaktion in Wasser reinen Schwefel erzeugen könnte, ohne dass hohe Temperaturen oder lebende Organismen beteiligt wären.

Die Forscher mischten gelöstes Sulfid mit Chlorat und Sauerstoff, die auf dem frühen Mars vorhanden gewesen sein könnten, in saures Wasser bei Raumtemperatur. Bei der Reaktion entstanden winzige gelbe Kristalle aus elementarem Schwefel. Die Forscher gehen davon aus, dass die Reaktionen über einen längeren Zeitraum abgelaufen sein könnten und damit größere Ablagerungen hervorbringen konnten. Schwefel ist für alles Leben ein unverzichtbares Element.

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Viele Organismen nehmen ihn in Form von Sulfaten auf und nutzen ihn zur Bildung von zwei Aminosäuren, die für den Aufbau von Proteinen unerlässlich sind. Für die Forschung ist es überraschend, dass die für das Leben notwendigen Stoffe immer wieder auf einem Planeten auftauchen, der zumindest bislang völlig lebenslos zu sein scheint. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.