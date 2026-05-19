Currency Market Analysis: EUR/USD, GBP/USD, EUR/AUD, EUR/TRY

This news text provides an analysis of the current market trends and potential future movements of the EUR/USD, GBP/USD, EUR/AUD, and EUR/TRY currency pairs.

EUR/USD befindet sich seit dem Hoch vom 17. April bei 1,1849 USD in einer Abwärtsbewegung. Dabei durchbrach er in den letzten Tagen mehrere wichtige Unterstützungen im Bereich um 1,1672 bis 1,1640 USD.

Heute Nacht notierte EUR/USD im Tief bei 1,1608 USD und damit sogar unter der unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung seit 17. April. Inzwischen hat sich EUR/USD aber wieder leicht erholt. Ein Ausbruch über 1,1672 USD würde den Bullen wieder Auftrieb verleihen.

Dann wäre die Abwärtsbewegung der letzten Wochen eine überschießenden Korrekturbewegung. EUR/USD könne dann im ersten Schritt in Richtung 1,1775 USD ansteigen. Fällt EUR/USD aber auch noch unter 1,1598 USD, also unter das logarithmische 61,8%-Retracement der Rally ab Ende März, dann müsste mit Abgaben in Richtung 1,1442 oder sogar 1,1411 USD gerechnet werden. GBP/USD erholte sich nach dem Tief vom 31.

März 2026 bei 1,3158 USD und kletterte sogar über das logarithmische 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung ab 27. Januar. Ein stabiler Ausbruch gelang aber nicht. In den letzten vier Handelstagen fiel GBP/USD deutlich zurück.

GBP/USD mag sich zwar kurzfristig in Richtung 1,3447 USD erholen, aber spätestens von dort aus ist mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 1,3158 USD zu rechnen. Erst ein Ausbruch über 1,3483 USD würde das Chartbild wieder verbessern. EUR/AUD fiel am 13. Mai 2026 auf die Unterstützung bei 1,6124 AUD und damit auf das Tief vom 11.

März 2026 zurück. Aktuell erholte sich EUR/AUD etwas und attackiert den kleinen Trigger bei 1,6294 AUD. Ein stabiler Ausbruch würde die Chance auf eine Erholung in Richtung 1,6405 und 1,6659 AUD eröffnen. Ein Rückfall unter 1,5994 AUD wäre aber ein klar negatives Zeichen und würde auf weitere Abgaben in Richtung 1,5250 AUD hindeuten.

EUR/TRY scheiterte zuletzt am Hoch bei 53,4784 TRY vom 21. April. Damit scheiterte eine direkte Rallyfortsetzung innerhalb der langfristigen Aufwärtsbewegung. EUR/TRY befindet sich kurzfristig in einer Range zwischen 53,4784 TRY auf der einen Seite unter der Unterstützungszone um 52,4601 bis 52,2826 TRY auf der anderen Seite.

Diese Seitwärtsbewegung könnte noch einige Tage andauern. Das übergeordnete Bild in EUR/TRY bleibt aber bullisch





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