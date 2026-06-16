Curry Barker übernimmt Texas Chainsaw Massacre - A24 setzt große Hoffnungen

Der aufstrebende Regisseur Curry Barker übernimmt eines der bekanntesten Horror-Franchises, Texas Chainsaw Massacre. Sein Ziel ist es, eine neue Generation zu verunsichern und ein Gefühl zu erzeugen, das sich real anfühlt. Barker macht dabei deutlich, dass er sich bewusst am Original von 1974 orientiert und die Atmosphäre als Entscheidendes sieht.

Mit Curry Barker übernimmt ein aufstrebender Regisseur eines der bekanntesten Horror-Franchises. Sein Ziel ist klar: weniger Routine, mehr rohe Wirkung wie im Original. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. steht vor einem erneuten Umbruch und diesmal setzt A24 auf eine neue kreative Stimme. Curry Barker soll einen eigenständigen Kinofilm schreiben und inszenieren, der parallel zu einer ebenfalls geplanten Serie entsteht. Für Barker ist es der bisher größte Schritt seiner Karriere und eine Aufgabe, die er mit spürbarem Respekt angeht.

Bekannt wurde Barker zunächst mit dem Found-Footage-Horrorfilm, den er mit einem extrem niedrigen Budget realisierte und kostenlos auf YouTube veröffentlichte. Der Film entwickelte sich zum Überraschungserfolg und erreichte mehrere Millionen Aufrufe. Der sich zu einem der erfolgreichsten Festival-Ankäufe überhaupt entwickelte, rückte Barker endgültig ins Blickfeld der Branche. Aktuell hat er mit bereits ein weiteres Projekt abgedreht.

Nun soll er einem der langlebigsten Horrorstoffe neues Leben einhauchen. Barker macht dabei deutlich, dass ihn nicht bloß das ikonische Monster reizt. Ihm gehe es um mehr als einen Typen, der Leuten mit der Kettensäge hinterherrennt. Stattdessen wolle er Figuren schaffen, um deren Schicksal ihr euch sorgt.

Brutalität schließt das für ihn nicht aus, im Gegenteil. betonte Barker mehrfach, dass er sich bewusst am Original von orientiert. Die Kontinuität der Reihe spiele für ihn eine untergeordnete Rolle, da sie ohnehin uneinheitlich sei. Entscheidend sei die Atmosphäre. Er wolle die Unbehaglichkeit der Familie stärker in den Mittelpunkt rücken und das Geschehen geerdeter erzählen.

Viele spätere Filme hätten sich laut Barker zu sehr auf reine Verfolgungsjagden verlassen, die schnell ihre Wirkung verlieren. Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte er, dass er nur dann Interesse an dem Projekt habe, wenn er etwas Eigenes darin finden könne. Sein Ziel sei es, eine neue Generation zu verunsichern und ein Gefühl zu erzeugen, das sich real anfühlt: ein harmloser Roadtrip, der in einen Albtraum kippt.

Ich möchte einer neuen Generation von Menschen Angst einjagen und ihnen das Gefühl vermitteln: Was wäre, wenn du mit deinen Freunden einen Roadtrip machen und dir genau das passieren würde? Ich möchte die Schonungslosigkeit und die Bodenständigkeit des einfangen.

Hollywood reißt sich um ihn: YouTuber erhält erstaunliches Millionen-Angebot - obwohl er bislang nur einen Horrorfilm gedreht hat Chi Lewis-Parry: So will der 28 Years Later-Star die größte Fan-Kontroverse der Horror-Reihe lösen Serienkiller-Quiz: Nur wer sich wirklich auskennt in der Welt der Serienmörder, besteht dieses Film-Quiz Ob Texas Chainsaw Massacre Barkers nächstes Projekt wird, ist noch offen. Er ringt derzeit mit der Entscheidung zwischen Franchise-Arbeit und einer weiteren Originalidee.

Klar ist aber schon jetzt: A24 setzt große Hoffnungen in einen Regisseur, der Horror nicht als Formel versteht, sondern als Erfahrung





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