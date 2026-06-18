Curry Barker übernimmt 'Texas Chainsaw Massacre': Mehr als nur eine Verfolgungsjagd

Der aufstrebende Regisseur Curry Barker soll einem der bekanntesten Horror-Franchises neues Leben einhauchen. Mit 'Texas Chainsaw Massacre' will er jedoch mehr als nur eine Verfolgungsjagd bieten und setzt auf eine Geschichte, die sich um das Schicksal der Figuren dreht. Dabei orientiert er sich bewusst am Original und will die Unbehaglichkeit der Familie in den Mittelpunkt rücken.

Mit Curry Barker übernimmt ein aufstrebender Regisseur eines der bekanntesten Horror -Franchises. Sein Ziel ist klar: weniger Routine, mehr rohe Wirkung wie im Original. Der 30-jährige Barker, der bisher vor allem durch seine Found-Footage- Horror filme wie 'Milk & Serial' bekannt wurde, soll nun einem der langlebigsten Horror stoffe neues Leben einhauchen.

Es geht um 'Texas Chainsaw Massacre', das Barker jedoch nicht nur als eine weitere Verfolgungsjagd sieht, sondern als eine Geschichte, die sich um das Schicksal der Figuren dreht. Dabei will er sich bewusst am Original von 1974 orientieren und die Kontinuität der Reihe in den Hintergrund stellen. Stattdessen soll die Unbehaglichkeit der Familie in den Mittelpunkt rücken und das Geschehen geerdeter erzählt werden.

Barker betont, dass er sich bewusst am Original orientiert und die Kontinuität der Reihe eine untergeordnete Rolle spielt. Entscheidend sei die Atmosphäre. Er wolle die Unbehaglichkeit der Familie stärker in den Mittelpunkt rücken und das Geschehen geerdeter erzählen. Viele spätere Filme hätten sich laut Barker zu sehr auf reine Verfolgungsjagden verlassen, die schnell ihre Wirkung verlieren.

Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte er, dass er nur dann Interesse an dem Projekt habe, wenn er etwas Eigenes darin finden könne. Sein Ziel sei es, eine neue Generation zu verunsichern und ein Gefühl zu erzeugen, das sich real anfühlt: ein harmloser Roadtrip, der in einen Albtraum kippt.

'Ich möchte einer neuen Generation von Menschen Angst einjagen und ihnen das Gefühl vermitteln: 'Was wäre, wenn du mit deinen Freunden einen Roadtrip machen und dir genau das passieren würde? ' Ich möchte die Schonungslosigkeit und die Bodenständigkeit des Originals einfangen.





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