Curry Barker, YouTuber, erhält ein Angebot über zehn Millionen Dollar für seinen nächsten Film

Curry Barker, ein YouTuber und Regie-Newcomer, soll ein Angebot über zehn Millionen Dollar für seinen nächsten Film erhalten haben, obwohl er die Idee noch nicht einmal vorgestellt hat. Barker hat bereits einen Vertrag mit Universal Pictures, sodass andere Studios erst nach deren Ablehnung zuschlagen können.

Früher drehte er Sketche für YouTube, heute reißen sich große Filmstudios um ihn. Regie-Newcomer und YouTuber Curry Barker (26) soll ein Angebot über zehn Millionen Dollar für seinen nächsten Film erhalten haben – obwohl er die Idee dafür noch nicht einmal vorgestellt hat.

Der Grund für den Hype heißt „Obsession – Du sollst mich lieben“. Barkers Horrordebüt auf der großen Kinoleinwand entstand mit einem Budget von weniger als einer Million Dollar. Seit dem Start im Mai spielte das Werk weltweit ein Vielfaches seiner Kosten wieder ein – bislang sind es über 150 Millionen Dollar. In Deutschland soll der Film am 25.

Juni anlaufen. In „Obsession – Du sollst mich lieben“ wünscht sich Bear (Michael Johnston, 30) mithilfe eines angeblich magischen Gegenstands die Liebe von Nikki (Inde Navarrette, 25) – mit bösen Folgen Dabei gilt Horror als eines der profitabelsten Genres. Denn: Angst ist günstig zu produzieren. Statt teurer Spezialeffekte reichen eine starke Idee, Atmosphäre, Ton, Licht und Inszenierung. So sorgen Mini-Budgets mit wenig Risiko oft für Millionengewinne





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