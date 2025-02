CV Performance X JP Motorsport: Neues Team startet in die Zukunft des Motorsports

Die CV Performance Group und JP Motorsport gründen ein neues Team: CV Performance X JP Motorsport. Das Team konzentriert sich auf ein umfassendes Nachwuchsprogramm im Kart-, GT4- und GT3-Sport und bietet ambitionierten Fahrern ein professionelles Gesamtpaket mit Training, Fahrerbetreuung, Mediaarbeit und Sponsorensupport.

JP Motorsport und CV Performance Group schließen sich zur Saison 2025 zu einem neuen Team zusammen: CV Performance X JP Motorsport . Das Team wird sich auf ein umfassendes Nachwuchsprogramm konzentrieren, das von Kartsport über GT4 - bis hin zum GT3 -Sport reicht. Neben dem Angebot an nationalen und internationalen Meisterschaften im Kartsport und GT4 werden auch Testfahrten mit einem Formel 4 -Fahrzeug und Einsätzen in der DTM , der GT World Challenge Europe und dem International GT Open angeboten.

Das Ziel ist es, sowohl Nachwuchstalente als auch ambitionierte Gentlemanpiloten auf ihren Aufstieg an die Spitze ihrer Kategorien zu begleiten. CV Performance X JP Motorsport steht für ein professionelles Gesamtpaket, das neben Training und Fahrerbetreuung auch Mediaarbeit und Unterstützung bei der Suche nach Sponsoren beinhaltet. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Teams, die bereits seit vielen Jahren Erfahrung in der Motorsportszene sammeln, soll neue Maßstäbe setzen und ambitionierte Fahrer bei ihrer Karriereentwicklung unterstützen. Die Kooperation wird unter dem Namen CV Performance X JP Motorsport auftreten und Mercedes-AMG als Partner weiterhin treu bleiben.Das Team bietet seine Expertise in den Bereichen Kartsport und GT4-Sport, wo es bereits Erfolge feiern konnte. Besonders im GTC Race konnte die CV Performance Group 2022 alle Titel für sich entscheiden. JP Motorsport bringt mit Einsätzen in der DTM, der GT World Challenge Europe und dem International GT Open GT3-Erfahrung in die Kooperation ein. Für die Saison 2025 ist der Einstieg in das ADAC GT Masters geplant. Die Kombination aus GT4- und GT3-Erfahrung ermöglicht es dem Team, ein breites Spektrum an Fahrern zu unterstützen, von jungen Nachwuchstalenten bis hin zu erfahrenden Gentlemanpiloten. Neben den sportlichen Aktivitäten bietet CV Performance X JP Motorsport auch maßgeschneiderte Events für Unternehmen an. Diese Networking-Formate ermöglichen es Firmen, ihre Präsenz und Reichweite durch exklusiven Zugang zur Motorsportwelt zu stärken. Veranstaltungen während der Rennveranstaltungen von CV Performance X JP Motorsport sind ebenso möglich wie spezielle Taxifahrten mit den Rennfahrzeugen. So können Unternehmen und deren Mitarbeiter hautnah miterleben, was ein professionelles Motorsport-Team auszeichnet. Die intensive Zusammenarbeit zwischen CV Performance Group und JP Motorsport stellt sicher, dass die Fahrer im Team optimal betreut und unterstützt werden. Von professionellen Werkstätten, in denen die Rennfahrzeuge zwischen den Rennen gewartet und repariert werden, bis hin zu erstklassigen Simulatoren, die für die Vorbereitung auf die Rennen genutzt werden, bietet CV Performance X JP Motorsport alles, was Fahrer brauchen, um ihre Leistung abrufen zu können.





