CVS Health meldet Rückgang des Nettogewinns trotz Umsatzwachstums

Der amerikanische Gesundheitskonzern CVS Health verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen Rückgang des Nettogewinns, während der Umsatz gleichzeitig stieg. Das Unternehmen gab weiterhin positive Aussichten für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Der amerikanische Gesundheitskonzern CVS Health vermeldete im vierten Quartal 2024 einen Rückgang des Nettogewinn s, während der Umsatz gleichzeitig stieg. Der Nettogewinn sank auf 1,64 Milliarden Dollar oder 1,30 Dollar je Aktie, im Vergleich zu 2,05 Milliarden Dollar oder 1,58 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Gesamtumsatz wuchs hingegen um 4,2 Prozent auf 97,71 Milliarden Dollar, angetrieben durch das Wachstum in den Bereichen Health Care Benefits und Pharmacy & Consumer Wellness.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet CVS Health einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 5,75 und 6,00 Dollar. Das Unternehmen verzeichnete im Segment Health Care Benefits einen Umsatzanstieg von 23,3 Prozent auf 32,96 Milliarden Dollar, während die Pharmacy & Consumer Wellness Sparte um 7,5 Prozent auf 33,51 Milliarden Dollar zulegte. Die Health Services Sparte verzeichnete hingegen einen Rückgang um 4,3 Prozent. Die Gesundheitskosten stiegen deutlich um 32,1 Prozent auf 29,54 Milliarden Dollar, was die Profitabilität belastete





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

CVS Health Gesundheitswesen Umsatzwachstum Nettogewinn Aussichten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Teladoc Health, Inc.: Teladoc Health to Acquire Catapult Health, Advancing Integrated Care StrategyPURCHASE, NY, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teladoc Health (NYSE: TDOC), the global leader in virtual care, today announced that it has signed a definitive agreement to acquire Catapult Health, a

Weiterlesen »

Alkoholsucht in Deutschland: Rückgang der Diagnosen trotz regionaler UnterschiedeEine neue Auswertung des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung zeigt einen leichten Rückgang der Alkoholsuchtdiagnosen in Deutschland. Trotz des Rückgangs gibt es große regionale Unterschiede. Männer sind disproportioniert betroffen, und die Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen ist besonders gefährdet. Der Barmer-Vorstandschef mahnt zur stärkeren Integration des Themas in die Gesundheitsvorsorge.

Weiterlesen »

Trotz Rückgang: Dschungelcamp deklassiert die KonkurrenzAuch an 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' geht die Erosion der linearen Reichweite nicht spurlos vorüber: Zum Auftakt lief es einmal mehr prächtig, es schalteten aber abseits von RTL+ deutlich weniger ein als noch im letzten Jahr.

Weiterlesen »

Carbios: Marktstabilität trotz RückgangDie französische Biotech-Firma Carbios zeigt trotz leichten Rückgangs ihrer Aktie Marktstabilität. Das Unternehmen bleibt mit seiner innovativen Enzymtechnologie für Kunststoffrecycling ein wichtiger Akteur im Bereich der grünen Chemie.

Weiterlesen »

Armut in Deutschland: Trotz leichtem Rückgang alarmierende ZahlenObwohl sich die Zahlen leicht verringert haben, bleibt Armut in Deutschland ein großes Problem. Weitere 17,6 Millionen Menschen sind 2024 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Weiterlesen »

Apple erzielt Rekordumsatz trotz iPhone-RückgangApple verzeichnete im Weihnachtsquartal einen Rekordumsatz, obwohl das iPhone-Geschäft zurückging. Die neuen KI-Funktionen kurbelten den Absatz an und sorgten für mehr Nutzer, die ihre alten iPhones tauschten. Zuwächse bei Macs, iPads und Dienstleistungen trugen zum Rekordumsatz bei.

Weiterlesen »